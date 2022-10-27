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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

وفد لبناني يصل الناقورة لتسليم رسالة الموافقة على اتفاق ترسيم الحدود مع اسرائيل

صدى البلد

وصل وفد لبناني إلى مدينة الناقورة جنوبي لبنان لتسليم الرسالة الرسمية الموقعة من الرئيس اللبناني ميشال عون بالموافقة على اتفاق ترسيم الحدود البحرية مع إسرائيل للمبعوث الأمريكي آموس هوكشتين، بالإضافة إلى تسليم ممثلة الأمين العام للأمم المتحدة بلبنان يوانا فرونتيسكا رسالة وقعها وزير الخارجية اللبنانية عبد الله بوحبيب، تتضمن تأكيد الاحداثيات المرتبطة بالحدود البحرية اللبنانية لإيداعها في الأمم المتحدة، وفقا للآليات المتبعة في قانون البحار.

ومن المقرر أن يشارك في اللقاء - الذي تستضيفه قوة الأمم المتحدة المؤقتة بلبنان (اليونيفيل) - وفد من الجانب الإسرائيلي إلى جانب السفيرة الأمريكية في لبنان دوروثي شيا وسفيرة فرنسا في لبنان آن جريو.

ويضم وفد لبنان: المدير العام لرئاسة الجمهورية الدكتور أنطوان شقير ومفوض الحكومة لدى القوات الدولية العاملة في الجنوب (اليونيفيل) العميد منير شحادة، وعضو مجلس إدارة هيئة النفط وسام شباط، ورئيس مركز الاستشارات القانونية في وزارة الخارجية والمغتربين السفير احمد عرفة.

جنوبي لبنان الرئيس اللبناني ميشال عون لأمم المتحدة

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