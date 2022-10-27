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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

البنك المركزي الأوروبي يرفع أسعار الفائدة

البنك المركزي الأوروبي
البنك المركزي الأوروبي

أعلن البنك المركزي الأوروبي رفع أسعار الفائدة بـ 75 نقطة أساس مجددا.

وكانت قد أكدت رئيسة ​البنك المركزي​ الأوروبي، ​كريستين لاجارد​، ان الوضع "سيزداد سوءا" قبل أن يبدأ في التحسن بالنسبة للاقتصاد الأوروبي.

وأضافت لاجارد في كلمة أمام البرلمان الأوروبي أنها تتوقع "رفع أسعار الفائدة إلى مستويات أعلى خلال الاجتماعات القادمة"، موضحة أن معدلات التضخم لا  تزال مرتفعة للغاية.

وتوقعت أن تشهد الاجتماعات القادمة للبنك المركزي الأوروبي، المزيد من رفع أسعار الفائدة بشكل أكبر، لتقليص الطلب والحد من المسار التصاعدي للتضخم.

وحذرت كريستين لاجارد من أن دعم الحكومات الأوروبية للأسر والشركات، أثر سلبا على جهود البنك المركزي الأوروبي لإعادة معدل التضخم نحو المستوى المستهدف عند 2%.

وأشارت رئيسة البنك المركزي الأوروبي إلى توالي العقبات الاقتصادية على منطقة اليورو، لافتة إلى أن التوقعات تزداد قتامة.

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