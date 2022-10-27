الولايات المتحدة تجمع بين الموسيقيين الأمريكيين والمصريين في مهرجان القاهرة لموسيقى الجاز

تدعم السفارة الأمريكية، بكل الفخر، مهرجان القاهرة لموسيقى الجاز هذا العام، حيث ستتواصل فرقتان أمريكيتان لموسيقى الجاز مع فنانين مصريين ومع عشاق موسيقى الجاز، هذا إلى جانب العديد من الفنانين العالميين وزوار المهرجان.



ويتميز الفنانين الأمريكيين زاك بروك وستيف ساندبرج بمزج الموسيقى العالمية الكلاسيكية مع موسيقى الجاز ومع الارتجال الحماسي، بينما يشارك المستمعون بتعليقاتهم الموسيقية الرائعة. وقد حصل زاك بروك على عدة جوائز جرامي مع فرقة Snarky Puppy. بينما يعد ستيف ساندبرج ملحنا وعازفا للبيانو وقد رشح ثلاث مرات لجائزة إيمي.



ويعتبر الثلاثي الموسيقي الأمريكي ديف ميدير وبن تايبريو ومايكل بيوليت هو الفرقة الأمريكية الثانية التي ستجمع بين البيانو والباس والطبول في مهرجان الجاز. وقد أكمل عازف البيانو لموسيقى الجاز ديف ميدير مؤخرا منحة فولبرايت في مصر، حيث قام بالتدريس للموسيقيين والطلاب في معهد كونسرفتوار القاهرة.



وستقدم الفرقتان، بالإضافة إلى عزفهم في مهرجان القاهرة لموسيقى الجاز، عرضًا في مركز الجزويت الثقافي بالإسكندرية حيث سيقومون أيضا بتقديم فصولا تعليمية للمشاركين.



ويعد دعم السفارة الأمريكية لمهرجان القاهرة لموسيقى الجاز جزءًا من جهد أوسع للتواصل وتشجيع الفنانين الأمريكيين والمصريين وتقوية الروابط الشعبية بين الولايات المتحدة ومصر.



مواعيد وأماكن العروض:

بروك / ساندبرج

الخميس 27 أكتوبر @ 7 مساءً

مركز الجزويت الثقافي بالإسكندرية



الجمعة 28 أكتوبر @ 6 مساءً

قاعة إيوارت، مركز التحرير الثقافي، القاهرة



بروك مع افتكاسات



السبت 29 أكتوبر @ 9.45 مساءً

مسرح الحديقة ، مركز التحرير الثقافي ، القاهرة



ديف ميدير وبن تايبريو ومايكل بيوليت تريو



الأربعاء 1 نوفمبر @ 7 مساءً

مركز الجزويت الثقافي بالإسكندرية



الجمعة 4 نوفمبر @ 6.30 مساءً

قاعة إيوارت ، مركز التحرير الثقافي ، القاهرة