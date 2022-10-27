عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

فستان قصير.. بسمة تثير الجدل بظهور غير متوقع

بسمة
بسمة

نشرت الفنانة بسمة، صورة جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام، وظهرت بإطلالة جريئة. 

 

txt

بإطلالة ملائكية.. ياسمين صبري تفاجئ متابعيها بظهورها الأخير| شاهد

txt

بعباءة مختلفة.. سلمى أبو ضيف بإطلالة أنيقة| شاهد

 

وتألقت بسمة مرتدية، فستان قصير باللون الأسود ليكشف عن رشاقتها وجمالها، وانتعلت حذاء بكعب عالي باللون الأسود ليتناسب مع ظهورها  

ومن الناحية الجمالية، أعتمدت بسمة، في المكياج على الألوان الترابية الناعمة التي تبرز جمال عيونها، واختارت أحمر الشفاه باللون الأحمر الجريء الذي يبرز جمال أنوثتها. 

كما اختارت بسمة، أم تترك شعرها الأسود الطويل منسدلا بين كتفيها بطريقة ناعمة وجذابة تتناسب مع ظهورها اللافت. 

وإليكم صور بسمة

بسمة صور بسمة اطلالات بسمة أخبار بسمة صور الفنانات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسعار الذهب اليوم الخميس 27-10-2022

زيادة 62 جنيها للجرام.. أسعار الذهب الآن بعد رفع الفائدة

انخفاض كبير في أسعار الذهب مع ارتفاع الدولار الأمريكي عالميا

عاجل.. البنك الأهلي يطرح شهادة بلاتينية 3 سنوات بعائد سنوى 17.25%

مسجلا 22.33 جنيه في البنك الأهلي.. سعر الدولار اليوم بعد رفع سعر الفائدة

الحق بيع| ارتفاع أسعار الذهب.. وعيار 21 مفاجأة

يناقشه البرلمان قريبا.. مشروع قانون يحدد ضوابط سن المعاش ومكافأة نهاية الخدمة

بنك مصر يرفع عائد شهادة «القمة» ليصل إلى 17.25% سنويًا

موضوعات متعلقة

بإطلالة شتوية .. ابنة عمرو دياب تثير الجدل بظهور لافت | شاهد

بعباءة مختلفة.. سلمى أبو ضيف بإطلالة أنيقة| شاهد

بإطلالة ملائكية.. ياسمين صبري تفاجئ متابعيها بظهورها الأخير| شاهد

بلوك جريء.. زوجة خالد سليم تثير الجدل بظهورها | شاهد

برج القوس.. حظك اليوم الخميس 27 أكتوبر 2022.. تغير ملحوظ للأشخاص حولك

برج الحوت.. حظك اليوم الخميس 27 أكتوبر 2022.. انتظر بشرى سعيدة

هنا الزاهد تستعرض أناقتها بفيديو جديد|شاهد

بلوك مختلف.. ميريهان حسين تستعرض جمالها | شاهد

ترشيحاتنا

بربع مليون جنيه.. إطلالة ياسمين صبري تثير الجدل| شاهد

يعمل في جهاز أمن الدولة.. القبض على سوري زور جنسيته الكويتية

19 نوفمبر.. أولى جلسات محاكمة 7 متهمين في واقعة احتجاز وتعذيب صيدلي حلوان

سيف الوزيري: تشجيع المستثمرين علي ضخ أموالهم في الرياضة ونشكر الإمارات لاستضافة السوبر

صبحي يشارك في جلسة نقاشية حول تاريخ العلاقات الرياضية الإماراتية المصرية

انخفاض كبير في أسعار الذهب مع ارتفاع الدولار الأمريكي عالميا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فستان قصير.. بسمة تثير الجدل بظهور غير متوقع

بإطلالة شتوية .. ابنة عمرو دياب تثير الجدل بظهور لافت | شاهد

بعباءة مختلفة.. سلمى أبو ضيف بإطلالة أنيقة| شاهد

بإطلالة ملائكية.. ياسمين صبري تفاجئ متابعيها بظهورها الأخير| شاهد

فيديو

قرارات البنك المركزي.. سعر الدولار والفائدة وطرح شهادات 17.25%

يلاحق شيرين من 2008 وخاف من تحليل المخدرات.. نضال الأحمدية تهاجم حسام حبيب

مكاسب ضخمة.. قرارات البنك المركزي تنعكس على البورصة المصرية | تغطية خاصة

البورصة تحقق مكاسب كبرى مدفوعة بقرارات المركزي.. فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهى زكريا

الاستثمار الأجنبي.. صناعته وتوطينه

السفير الصيني بالقاهرة لياو ليتشيانغ

عشر سنوات من العمل الجاد خلقت إنجازات عظيمة في الصين

نسرين حجاج

مع الرئيس

د. فتحي حسين

المشاركة والتنوع أسباب نجاح المؤتمر الاقتصادي 2022

عبد المعطى أحمد

استثمار الوقت

نهى زكريا

الاستثمار في القمامة

علي الرز

الكاظمي.. رغم كوابيس الدولة العميقة

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي "31"

اﻟﻤﺰﻳﺪ