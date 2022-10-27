فستان قصير.. بسمة تثير الجدل بظهور غير متوقع

نشرت الفنانة بسمة، صورة جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام، وظهرت بإطلالة جريئة.

وتألقت بسمة مرتدية، فستان قصير باللون الأسود ليكشف عن رشاقتها وجمالها، وانتعلت حذاء بكعب عالي باللون الأسود ليتناسب مع ظهورها

ومن الناحية الجمالية، أعتمدت بسمة، في المكياج على الألوان الترابية الناعمة التي تبرز جمال عيونها، واختارت أحمر الشفاه باللون الأحمر الجريء الذي يبرز جمال أنوثتها.

كما اختارت بسمة، أم تترك شعرها الأسود الطويل منسدلا بين كتفيها بطريقة ناعمة وجذابة تتناسب مع ظهورها اللافت.

وإليكم صور بسمة