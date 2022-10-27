النمسا: مباحثات ناجحة مع الإمارات بشأن توريد الغاز إلى البلاد

أكدت المستشارية النمساوية اليوم أن المستشار الفيدرالي كارل نيهمر يجري حاليا مباحثات ناجحة مع كبار رجال الدولة في الإمارات، في إطار زيارته إلى أبوظبي على رأس وفد حكومي للتفاوض بشأن تسليم الغاز إلى النمسا.



وقال بيان للمستشارية النمساوية اليوم /الخميس/ إن مباحثات مهمة تجرى بين الجانبين بشأن توفير إمدادات الغاز إلى النمسا من خلال توقيع اتفاقات في هذا الشأن.



ولفت البيان إلى أن المحادثات النمساوية الإماراتية تتضمن - أيضا - توسيع الشراكة الاستراتيجية في قطاع الطاقة ككل، وفي قطاع الطاقات المتجددة بشكل خاص .



ونقل البيان عن وزير المالية النمساوي ماجنوس برونر تأكيده أن شركة النفط والغاز النمساوية (أو.إم.في.) تناقش بالفعل مع الجانب الاماراتي أحجام الغاز والآفاق الزمنية لتسليمه.



يشار إلى أن المستشار النمساوي كارل نيهمر بدأ - أمس - زيارة إلى أبوظبي على رأس وفد يضم وزيرة الطاقة ليونور جويسلر ووزير المالية ماجنوس برونر وقيادات في شركة النفط والغاز الوطنية (أو.إم.في.).