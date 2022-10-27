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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بسبب أمريكا.. ارتفاع ضخم في أسعار النفط

أسعار النفط
أسعار النفط

ارتفعت أسعار النفط، اليوم الخميس، كرد فعل لانخفاض مخزونات البنزين في أمريكا والبيانات الإحصائية عن ديناميكيات الناتج المحلي الإجمالي.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت لشهر ديسمبر في بورصة لندن للعقود الآجلة في لندن بمقدار 1.2 دولار “1.25٪” إلى 96.89 دولارًا للبرميل.

وارتفعت أسعار العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط لشهر ديسمبر في بورصة نيويورك التجارية “نايمكس” بمقدار 1.32 دولار “1.5٪” لتصل إلى 89.23 دولارًا للبرميل بحلول الوقت المحدد.

وقال روبي فريزر الخبير في “شنايدر إلكتريك” نقلاً عن “MarketWatch”: "أسعار النفط ترتفع مرة أخرى فيما يبدو أنه أسبوع صعودي بشكل عام".

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وأضاف أنه يتم تسهيل نمو عروض الأسعار من خلال البيانات الإحصائية حول الناتج المحلي الإجمالي للولايات المتحدة.

وتوسع الاقتصاد الأمريكي بنسبة 2.6٪ على أساس سنوي في الربع الثالث، وفقًا للبيانات الأولية الصادرة عن وزارة التجارة الأمريكية.

وقبل ذلك، انخفض الناتج المحلي الإجمالي لربعين متتاليين: 1.6٪ في يناير-مارس وبنسبة 0.6٪ في أبريل-يونيو.

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