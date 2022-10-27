رئيسة الوزراء الإيطالية تؤكد أهمية تعزيز التزام الناتو بالتصدي للتهديدات

أكدت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجا ميلوني، دعم بلادها الكامل لأوكرانيا، وأهمية تعزيز التزام حلف شمال الأطلسي (ناتو) من منظور عالمي بالتصدي للتهديدات بمختلف طابعها ومن جميع الاتجاهات الاستراتيجية، بما في ذلك تحديات الجنوب.



جاء ذلك خلال محادثة هاتفية لميلوني، اليوم الخميس، مع الأمين العام لحلف الناتو يانس ستولتنبرج، حسبما أفادت مذكرة صدرت عن رئاسة الوزراء الإيطالية، أوردتها وكالة الأنباء الإيطالية (آكي).



وأكدت "ميلوني" أن حلف شمال الأطلسي لا غنى عنه للدفاع عن الأمن والقيم المشتركة التي تميز الهوية الغربية، معربة عن أملها في لقاء الأمين العام ستولتنبرج قريبًا وشخصيًا.



من جهة أخرى، جددت رئيسة الوزراء الإيطالية الإعراب عن رغبة الحكومة في إعادة بلادها لتكون مركزا استراتيجيا واقتصاديا في منطقة المتوسط.



وكتبت ميلوني - في منشور على منصة التواصل الاجتماعي (فيسبوك)، بمناسبة ذكرى وفاة إنريكو ماتي الذي قاد مجموعة (إيني)؛ لمنافسة وكسر احتكار شركات النفط الأمريكية البريطانية الكبرى لسوق البترول - "بعد ستين عامًا من وفاته، نريد أن نتذكر إنريكو ماتي: سياسي ومدير إيطالي ساهم بفضل رؤيته وبعد نظره في النمو الصناعي لإيطاليا بعد الحرب العالمية الثانية".



وأردفت زعيمة حزب (إخوة إيطاليا) اليميني القومي، "مثاله اليوم أكثر أهمية من أي وقت مضى وسوف نحتفظ بذكراه لإعادة ولادة أمتنا، بحيث تعود مركزًا استراتيجيًا واقتصاديًا في منطقة المتوسط بمتابعة مسارات الاستقلال بمجال الطاقة والتعاون المتبادل بين دول العالم".



وأضافت "تمامًا كما فعل إنريكو ماتي، نعتزم وضع المصلحة الوطنية في المركز من أجل إيطاليا، دولة تفكر وتنفذ بصورة عظيمة".