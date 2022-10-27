كولر يجتمع مع الجهاز المعاون في المران الأخير للأهلي قبل مواجهة الزمالك

حرص السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على عقد جلسة مع الجهاز المعاون له قبل انطلاق المران الختامي للفريق، استعدادًا للقاء السوبر المصري الذي يقام مساء غد الجمعة على استاد هزاع بن زايد بمدينة العين.

وبدأ المران بقراءة الفاتحة أعقبها فقرات بدنية خفيفة تحت إشراف أندرياس اندويا مخطط الأحمال، بينما خضع حراس المرمى محمد الشناوي وعلي لطفي ومصطفى شوبير لمران قوي من جانب ميشيل يانكون مدرب الحراس.

وكان وليد سليمان، لاعب الأهلي السابق، قد حرص على زيارة مران الفريق الختامي لمؤازرة اللاعبين، وتمنى لهم التوفيق في اللقاء والتتويج باللقب.