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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

قمة الأمل.. هيفاء أبو غزالة: القضية الفلسطينية في صدارة جدول أعمال كل القمم

صدى البلد

قالت السفيرة هيفاء أبو غزالة  الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية للشؤون الاقتصادية والاجتماعية، أن القمة العربية فى الجزائر ليست قمة لم الشمل فقط ولكنها قمة الأمل.

 

وأضافت السفيرة أبوغزالة في مؤتمر صحفي لها استعدادا للقمة العربية، أن جميع القمم العربية يدرج فيها بند يتعلق بفلسطين لكونها قضية العرب المركزية، وأن قمة القادة العرب تناقش العديد من الموضوعات الهامه ليس فقط على المستوى العربى وكذلك على المستوى الدولى.
 

وأشارت إلى أن اجتماعات الجامعة العربية على مستوى المندوبين وكبار المسؤولين يتم من خلالها وضع استراتيجية للغذاء العربى، منوهة أن دور الجامعه العربية ليس سياسي فقط ولكن هناك شق اقتصادي اجتماعي أيضا.

 

وتابعت السفيرة هيفاء أبوغزالة أن ما يحدث في العالم يؤثر على جميع الدول العربية، وأنه سيكون هناك العديد من مشاريع القرارات المستوى الثنائي أو العربي بشكل عام للأمن الغذائي العربي.

https://youtu.be/AzYeYTHBWEY

 

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