طالب بيشرب سجاير في الفصل وبيعترض علي المدرس ... فيديو صادم

طالب بيشرب سجاير في الفصل

تداول رواد موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك فيديو تم تصويره داخل أحد الفصول المدراسية لأحد الطالب يتحدي معلم الفصل ويقوم بإشعال سيجارة داخل الفصل، وكما يقوم إيضآ بالاعتراض علي المدرس حين يطلب منه أن يخرج خارج الفصل.

وظهر في الفيديو طالب يجلس في المقعد الأول في الفصل وفي خلسة أثناء شرح المدرس وإنشغالة بالكتابة علي السبورة وهو غير ملفت الطلاب قام الطالب بإخذ ولاعه من أحد الطلاب الاخرين وقام بإشعال سيجارة في تعالي وتبجح وتحدي صريح للمدرس، ولم يكتفي بذلك بل تعمد انه يراه المدرس اثناء تدخينه السيجارة.

وحرص الطلاب الحاضرين في الحصة والفصل علي تصوير مقطع الفيديو للطالب وتنزيله علي موالقع التواصل الاجتماعي السوشيال ميديا وتم تداوله تحت عنوان مقلب السجاير.

وكان قد شهد الدكتور رضا حجازى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، مساء أمس، احتفالية يوم المعلم، والتي تُنظمها وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني؛ تقديرًا منها لدور المعلم العظيم، ومكانته المتميزة في العملية التعليمية والتربوية.

وفي كلمته، أعرب الدكتور رضا حجازي عن سعادته للمشاركة في هذه الاحتفالية بيوم المعلم، وتكريم المعلمين الذين لم يتوانوا لحظة على طول تاريخ مصر العظيم في بذل قصارى جهودهم وعطائهم المستمر، مؤكدًا أن لهم منا كل الاعتزاز والتقدير، بهذه المناسبة الكريمة.

وقال الوزير "قم للمعلم وفِّه التبجيلا .. كاد المعلم أن يكون رسولا"، هي كلمات من ذهب خطها لنا أمير الشعراء أحمد شوقي واصفًا بها عظم دور المعلم، مشيرًا إلى أن المعلم الإنسان هو صاحب فكر ورسالة يسعى لتحقيقها لخدمة ورقي وطنه ولا يختلف إثنان على أن المعلم هو شريان العملية التعليمية والقوة الدافعة للتعلم.

وأكد الوزير أن الأسلوب الذي يتبعه المعلم ومدى إلمامه بأساليب التدريس تعتبر من أبرز المقومات التي تجذب الطالب إلى التفوق والتميز في المدرسة، كما أن تعامل المعلم مع طلابه بعدالة وترسيخ التوقعات الإيجابية بين الطلاب وتحفيز السلوك الجيد للطلاب والتخطيط الجيد للدروس ووضع قواعد تأديب واضحة ومفهوم، والتركيز على العلاقات الإيجابية وممارسة التربية غير المقصودة (تغير السلوك عن طريق تقديم نموذج سلوكي واضح دون كلام أو توجيه لفظي) تجعل منه معلمًا ناجحًا.