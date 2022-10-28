عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

طالب بيشرب سجاير في الفصل

طالب بيشرب سجاير في الفصل وبيعترض علي المدرس ... فيديو صادم

طالب بيشرب سجاير
طالب بيشرب سجاير في الفصل

تداول رواد موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك فيديو تم تصويره داخل أحد الفصول المدراسية لأحد الطالب يتحدي معلم الفصل ويقوم بإشعال سيجارة داخل الفصل، وكما يقوم إيضآ بالاعتراض علي المدرس حين يطلب منه أن يخرج خارج الفصل. 

وظهر في الفيديو طالب يجلس في المقعد الأول في الفصل وفي خلسة أثناء شرح المدرس وإنشغالة بالكتابة علي السبورة وهو غير ملفت الطلاب قام الطالب بإخذ ولاعه من أحد الطلاب الاخرين وقام بإشعال سيجارة في تعالي وتبجح وتحدي صريح للمدرس، ولم يكتفي بذلك بل تعمد انه يراه المدرس اثناء تدخينه السيجارة.

وحرص الطلاب الحاضرين في الحصة والفصل علي تصوير مقطع الفيديو للطالب وتنزيله علي موالقع التواصل الاجتماعي السوشيال ميديا وتم تداوله تحت عنوان مقلب السجاير.

خوفا عليهن.. مديرة مدرسة تحرس الطالبات أثناء عبور الطريق

وكان قد شهد الدكتور رضا حجازى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، مساء أمس، احتفالية يوم المعلم، والتي تُنظمها وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني؛ تقديرًا منها لدور المعلم العظيم، ومكانته المتميزة في العملية التعليمية والتربوية.

وفي كلمته، أعرب الدكتور رضا حجازي عن سعادته للمشاركة في هذه الاحتفالية بيوم المعلم، وتكريم المعلمين الذين لم يتوانوا لحظة على طول تاريخ مصر العظيم  في بذل قصارى جهودهم وعطائهم المستمر، مؤكدًا أن لهم منا كل الاعتزاز والتقدير، بهذه المناسبة الكريمة.

وقال الوزير "قم للمعلم وفِّه التبجيلا .. كاد المعلم أن يكون رسولا"، هي كلمات من ذهب خطها لنا أمير الشعراء أحمد شوقي واصفًا بها عظم دور المعلم، مشيرًا إلى أن المعلم الإنسان هو صاحب فكر ورسالة يسعى لتحقيقها لخدمة ورقي وطنه ولا يختلف إثنان على أن المعلم هو شريان العملية التعليمية والقوة الدافعة للتعلم.

وأكد الوزير أن الأسلوب الذي يتبعه المعلم ومدى إلمامه بأساليب التدريس تعتبر من أبرز المقومات التي تجذب الطالب إلى التفوق والتميز في المدرسة، كما أن تعامل المعلم مع طلابه بعدالة وترسيخ التوقعات الإيجابية بين الطلاب وتحفيز السلوك الجيد للطلاب والتخطيط الجيد للدروس ووضع قواعد تأديب واضحة ومفهوم، والتركيز على العلاقات الإيجابية وممارسة التربية غير المقصودة (تغير السلوك عن طريق تقديم نموذج سلوكي واضح دون كلام أو توجيه لفظي) تجعل منه معلمًا ناجحًا.

سيجارة داخل الفصل إشعال سيجارة داخل الفصل بيشرب سجاير في الفصل إشعال سيجارة الطالب يتحدي معلم الفصل Jobs Education

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

4000 جنيه شهريًا وانت في بيتك .. أعلى عائد شهادات استثمار بالبنوك 2022

بعد زيادة الدولار .. ارتفاع الذهب وهذا سعر عيار 21 الآن

سعر جرام الذهب بعد ارتفاع الدولار اليوم الخميس

عقد قران شيري عادل وطارق صبري

الاستغناء عن 6 لاعبين .. طلبات كولر من الخطيب لتدعيم صفوف الأهلي

لا أستطيع الانتظار .. صفقة الأهلي في رسالة مهمة بسبب أسرته

مطربة الملوك.. من هي الحاجة الحمداوية التي احتفى جوجل بذكراها؟

3 قنوات مجانية مفتوحة لمشاهدة مباراة الأهلي والزمالك بث مباشر في السوبر

ترشيحاتنا

اتجوزت 9 مرات ومش بصاحب .. إطلالات دينا الراقصة بعد تصريحاتها المثيرة عن الرجال|شاهد

طارق السيد: "أقسم بالله الزمالك هيفوز الأهلي 2 -1 في السوبر المصري"

رضا عبدالعال : فيريرا مدرب "محظوظ" ورفض ضم إيبوكا

بعد التحذير من هجوم إرهابي في جنوب إفريقيا .. قرار عاجل من أمريكا

خطأ طبى شوه وجهها.. إطلالات وفاء سالم قبل عمليات التجميل |شاهد

دعاء بسيط ومجرب لسداد الديون مهما كان حجمها.. احرص عليه في كل وقت

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

يتسبب فى سرطان الدم .. شركة عالمية تسحب نوع شامبو من الأسواق

مطربة الملوك.. من هي الحاجة الحمداوية التي احتفى جوجل بذكراها؟

رسمت صورة تشادويك بوسمان على جسدها..ممثلة تثير الجدل بعرض Black Panther 2

تلميذ بيعاكس مدرسته.. فيديو كليب لطفل "الغزالة رايقة" يثير جدلًا| تفاصيل

فيديو

مقبرة حمير مسلوخة في البحيرة تثير مخاوف الأهالي.. ما القصة؟ "فيديوجراف"

رحلة تكتب الفصل الأخير لأسرة كاملة من 10 أفراد في المحلة.. فيديوجراف

البشرية على حافة الانهيار .. كيف هدد بوتين أمريكا والغرب؟| فيديوجراف

«دموع الرجال غالية».. أحمد العوضي يجبر خاطر شاب تعرض لحادث مأساوي «فيديوجراف»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهى زكريا

الاستثمار الأجنبي.. صناعته وتوطينه

السفير الصيني بالقاهرة لياو ليتشيانغ

عشر سنوات من العمل الجاد خلقت إنجازات عظيمة في الصين

نسرين حجاج

مع الرئيس

د. فتحي حسين

المشاركة والتنوع أسباب نجاح المؤتمر الاقتصادي 2022

عبد المعطى أحمد

استثمار الوقت

نهى زكريا

الاستثمار في القمامة

علي الرز

الكاظمي.. رغم كوابيس الدولة العميقة

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي "31"

اﻟﻤﺰﻳﺪ