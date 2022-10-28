طعم عالمي.. مكرونة ماك أند تشيز بالطريقة الأصلية

إذا كنتي تودين تقديم أكلة مختلفة يوم الإجازة لأطفالك نقدم لكي اليوم طريقة عمل مكرونة ماك أند تشيز.
المقادير:
2 كأس حليب
2 ملعقة كبيرة دقيق
2 ملعقة كبيرة زبدة
ملح حسب الذوق
½ مغلف معكرونة أي نوع
2 كأس برش شيدر أو موزاريلا
طريقة التحضير:
نسلق المكرونة في ماء مغلي مملح ونصفيها ونضعها جانباً .
نذوب الزبدة في قدر عميق ونضيف الدقيق ونحرك حتى يمتزج جيداً مع الزبدة على نار هادئة .
نضيف الحليب بالتدريج مع الاستمرار بالتحريك على نار عالية حتى يغلي المزيج ويصبح سميكاً .
نضيف الملح ونحرك جيداً ثم نضيف برش الشيدر ونحرك جيداً على نار هادئة حتى تذوب تماماً .
نضع المعكرونة فوق الصوص ونحرك لبضعة دقائق .
نضع الماك اند تشيز في طبق التقديم وبذلك يكون الطبق جاهزاً