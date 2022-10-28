طعم عالمي.. مكرونة ماك أند تشيز بالطريقة الأصلية

إذا كنتي تودين تقديم أكلة مختلفة يوم الإجازة لأطفالك نقدم لكي اليوم طريقة عمل مكرونة ماك أند تشيز.

المقادير:

2 كأس حليب

2 ملعقة كبيرة دقيق

2 ملعقة كبيرة زبدة

ملح حسب الذوق

½ مغلف معكرونة أي نوع

2 كأس برش شيدر أو موزاريلا

طريقة التحضير:

نسلق المكرونة في ماء مغلي مملح ونصفيها ونضعها جانباً .

نذوب الزبدة في قدر عميق ونضيف الدقيق ونحرك حتى يمتزج جيداً مع الزبدة على نار هادئة .

نضيف الحليب بالتدريج مع الاستمرار بالتحريك على نار عالية حتى يغلي المزيج ويصبح سميكاً .

نضيف الملح ونحرك جيداً ثم نضيف برش الشيدر ونحرك جيداً على نار هادئة حتى تذوب تماماً .

نضع المعكرونة فوق الصوص ونحرك لبضعة دقائق .

نضع الماك اند تشيز في طبق التقديم وبذلك يكون الطبق جاهزاً