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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

طعم عالمي.. مكرونة ماك أند تشيز بالطريقة الأصلية

صدى البلد

إذا كنتي تودين تقديم أكلة مختلفة يوم الإجازة لأطفالك نقدم لكي اليوم طريقة عمل مكرونة ماك أند تشيز.

المقادير:

2 كأس حليب
2 ملعقة كبيرة دقيق
2 ملعقة كبيرة زبدة
ملح حسب الذوق
½ مغلف معكرونة أي نوع
2 كأس برش شيدر أو موزاريلا

طريقة التحضير:

نسلق المكرونة في ماء مغلي مملح ونصفيها ونضعها جانباً .
نذوب الزبدة في قدر عميق ونضيف الدقيق ونحرك حتى يمتزج جيداً مع الزبدة على نار هادئة .
نضيف الحليب بالتدريج مع الاستمرار بالتحريك على نار عالية حتى يغلي المزيج ويصبح سميكاً .
نضيف الملح ونحرك جيداً ثم نضيف برش الشيدر ونحرك جيداً على نار هادئة حتى تذوب تماماً .
نضع المعكرونة فوق الصوص ونحرك لبضعة دقائق .
نضع الماك اند تشيز في طبق التقديم وبذلك يكون الطبق جاهزاً

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