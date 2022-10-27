لو دخلك محدود.. 5 سيارات مستعملة تبدأ بـ 50 ألف جنيه| صور

أدت الزيادات الكبيرة في أسعار السيارات الجديدة الى زيادة الإقبال على شراء السيارات المستعملة مؤخراً، ويضم السوق المصري باقة من السيارات الاقتصادية التي تقدم قيمة جيدة مقابل السعر وبأسعار مناسبة لمحدودي الدخل.

يستعرض صدى البلد 5 من أبرز السيارات المستعملة في السوق المصري بأسعار تتراوح من 50 ألف جنيه حتى 65 ألف جنيه.

مرسيدس اس موديل 1985 "تمساحة"

مرسيدس اس موديل 1985 "تمساحة"

تتوفر السيارة مرسيدس اس موديل 1985 الشهيرة بتمساحة بمحرك سعة 2200 سي سي، وناقل حركة أوتوماتيكي، وتعتبر من أشهر سيارات العملاق الألماني في السوق المصري، وقطعت السيارة مسافة تبلغ 200,000 كيلومتر.

تبدأ أسعار السيارة مرسيدس اس موديل 1985 تمساحة في سوق المستعمل بـ 65 ألف جنيه.

فيات سينا موديل 2001

فيات سينا موديل 2001

حصلت سيارة السيدان الشهيرة فيات سينا موديل 2001 على محرك 1400 سي سي، مقترن بناقل حركة يدوي "مانيوال" يتألف من 5 سرعات، كما تتوفر بعدة كماليات في المقصورة الداخلية مثل راديو اف ام، ومدخل aux اوديو و بلوتوث، ومقاعد جلد، وسنتر لوك، وباور ستيرنج، وقطعت السيارة مسافة تتراوح من 20,000 كيلومتر.

تبدأ أسعار السيارة فيات سينا موديل 2004 في مصر بـ 55 الف جنيه.

فيات اونو موديل 1997

جاءت السيارة فيات اونو موديل 1997 بمحرك سعة 1300 سي سي، مقرن بناقل حركة يدوي " مانيوال " يتألف من 5 سرعات، يعتبر من المحركات الاقتصادية في استهلاك الوقود، وتأتي بمجموعة من الكماليات الهامة مثل النوافذ الكهربائية الأمامية، ومدخل AUX ومدخل USB، وقطعت السيارة 180,000 كيلومتر.

تبدأ أسعار السيارة فيات اونو موديل 1997 في السوق المصري بـ 50 الف جنيه.

فولكس فاجن بولو موديل 1995

فولكس فاجن بولو موديل 1995

تعتمد السيارة فولكس فاجن بولو موديل 1995 على محرك سعة 1400 أو 1600 سي سي، يولد قوة تصل الى 100 حصان، متصل بناقل حركة يدوي "مانيوال" خماسي السرعات، وتصل سرعتها القصوى الى 188 كيلو مترا في الساعة، وقطعت السيارة 200,000 كيلومتر.

تبدأ أسعار السيارة فولكس فاجن بولو موديل 1995 بـ 55 ألف جنيه.

نيسان صني موديل 2000

نيسان صني موديل 2000

تأتي السيارة نيسان صني موديل 2000 بمحرك بسعة 1300 سي سي، يعتبر من المحركات الاقتصادية في استهلاك البنزين، ويتصل المحرك مع ناقل حركة يدوي " مانيوال " يتألف من 5 سرعات، وهيكل سيدان خارجي، وتتميز السيارة بعدد من الكماليات مثل المكيف، والزجاج الكهربائي الأمامي وسنتر لوك.

تبدأ أسعار السيارة السيارة نيسان صني موديل 2000 من 60 ألف جنيه.