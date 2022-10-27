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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

درة: أبويا رفض دخولي الفن وبعدها اقتنع وحب أعمال "العار والريان"

درة
درة

أكد النجمة التونسية درة، أن والدها كان رافض لدخولها المجال الفني وأقنعته بسياسة المراحل ورفضه لدخولها الوسط الفني ليسا كرها للفن ولكن خوفا عليها، قائلة: "والدي كان رافض دخولي الفن وكان متخوف من الموضوع وأنا نشأت في بيت يحب الطرب والروايات والسينما والمسرح".

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ناس معندهاش ضمير .. درة في رسالة غامضة | وتحذف هذا المنشور

وأضافت درة، في حوار ببرنامج "حبر سري"، مع الاعلامية اسما ابراهيم، على قناة القاهرة والناس، أن والدها اقتنع بعملها بعد أن بدأت تنجح من خلال أعمالها الفنية، متابعة: "لما بدأت انجح والناس بتحبني وشغلي جيد اطمن أكثر وهو كان واثق فيا وبقى فخور بيا، وحب مسلسلات آدم والعار وسجن النسا والريان".

 

وأوضحت الفنانة التونسية درة، أن مسلسل العار وش السعد عليها وقدمها بشكل مختلف للمجتمع المصري ثم بعده مسلسل "سجن النسا"، وانطلقت في العمل الفني، مؤكدة أنها اشتغلت معظم الوقت مع زملاء ليس لها علاقة صداقة بهم ولكن بحكم أعمالها.

درة الفن النجمة التونسية درة المجال الفني الوسط الفنى

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