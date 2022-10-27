التنمية المحلية: 2.5 مليون متر مكعب حجم الأمطار التي سقطت على القاهرة

قال الدكتور خالد قاسم، المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية، إن هناك ترتيبات مسبقة من شهر أغسطس في كافة المحافظات للتعامل مع تساقط الأمطار، من خلال تمركز سيارات "شفط" المياه وتطهير "الشنايش".

وتابع "قاسم"، خلال مداخلة هاتفية مع فضائية "الحدث اليوم"، أن حجم الأمطار التي سقطت على محافظة القاهرة فقط قدرت بـ2.5 مليون متر مكعب في ساعة واحدة فقط، والطاقة الاستيعابية للصرف في هذا الوقت 500 ألف متر مكعب، مما أدى لوجود لـ67 نقطة ساخنة خاصة في "مطالع" ومنازل" الكباري.

شركات مياه الشرب

وأضاف أن وزير التنمية المحلية خرج مع محافظ القاهرة للتأكد من رفع مياه الأمطار في آخر 4 نقاط ساخنة.

وأشار إلى أن العاملين في شركات مياه الشرب والصرف الصحي في كافة محافظات الجمهورية يعملون على رفع كفاء المعدات الموجودة للتعامل مع أي أزمة طارئة.



