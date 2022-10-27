عيد عبدالملك: "الهدوء" سلاح الزمالك للفوز بالسوبر.. والجماهير متخوفة من الثقة الزائدة

أكد أحمد عيد عبدالملك، نجم الزمالك السابق، ومحلل قناة ETC، أن الهدوء هو سلاح الزمالك للتغلب على الأهلي والتتويج بكأس السوبر.

وتابع عبد الملك، في تصريحات تليفزيونية لبرنامج بوكس تو بوكس المذاع على فضائية ETC، والذي يقدمه الإعلامي محمد شبانة، مباراة صعبة على الفريقين بالطبع، لاعبو الزمالك عليهم أن يكونوا هادئين وواثقين من أنفسهم بشكل أكبر وسيكون الأمر في صالحهم، سيكون الأمر صعب جدًا على لاعبي الأهلي للتعويض.

وأضاف، الزمالك لم يقدم أفضل مستوياته في الموسم الماضي لكنه نجح في حصد بطولتين، كذلك مباراة الزمالك عامل الهدوء بالنسبة للاعبين سيكون الحاسم في هذا الأمر.



وأكمل عبد الملك، جماهير الزمالك لديها تخوف من الثقة الزائدة لدى لاعبي الفريق الأبيض، حتى الآن لا أستطيع تقييم أداء الفريقين.

وأتم، الزمالك فاز في كل مبارياته منذ بداية الموسم، وكذلك الأهلي، لذلك فالثقة والهدوء سيكونا العاملان المؤثران في ذلك الأمر.