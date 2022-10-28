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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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المجلس الثقافي البريطاني: قضايا البيئة و المناخ متشابكة

روث كوكس نائب مدير
روث كوكس نائب مدير المجلس الثقافي البريطاني

أكدت روث كوكس نائب مدير المجلس الثقافي البريطاني، أنه يتم تركيز الجهود على قضايا المناخ فى العامين الماضيين، موضحة أنه يتم التواصل مع كل أنحاء العالم ومصر بالأول للتوعية بقضايا المناخ.

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وأضافت خلال برنامج " يحدث فى مصر" المذاع على قناة إم بي سي مصر، تقديم الإعلامي شريف عامر، أنه يتم التعامل مع الجميع، ويتم التواصل مع الشباب، ونهتم بأصحاب التأثير، ومؤسسات المجتمع المدني، وهناك منهجية شاملة للتعامل.


ولفتت إلى أن قضايا البيئة و المناخ قضايا متشابكة، وأن البرامج التى يتم تقديمها من المجلس الثقافى البريطاني، تكون مؤثر مع الشباب، وهناك رحلات يقوم بها المركز مع الشباب من جميع الدول من أجل التوعية.


وأشارت إلى أن هناك عدد كبير من الشباب يتم التعامل معهم، وان كل برنامج يكون له نتائج.

 


 

المناخ المجلس الثقافي البريطاني قضايا المناخ شريف عامر المجلس الثقافي

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