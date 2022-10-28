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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

برج الجوزاء .. حظك اليوم الجمعة 28 أكتوبر 2022: تغييرات جذرية

برج الجوزاء
برج الجوزاء

تشير توقعات برج الجوزاء اليوم، إلى أن حظ مواليد هذا البرج اليوم سيشهد تغيرات جذرية فى حياتهم من عدة جوانب.

وإليك توقعات برج الجوزاء اليوم الجمعة 28 أكتوبر 2022 على الصعيد المهني والصحي والعاطفي.

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برج الجوزاء وحظك اليوم الخميس 27 أكتوبر 2022
 

قد تحدث بعض الأشياء الجيدة لمواليد برج الجوزاء اليوم خاصة على الصعيد الصحي وقد تُجري بعض التغييرات الجذرية في نظام التمرين والنظام الغذائي ومن الجيد القيام برحلة اليوم حتى لو بمفردك لأنها ستوفر لك راحة البال التي كنت تبحث عنها لفترة طويلة.

وقد يتعافى شخص ما في عائلتك من مشكلة صحية طويلة الأمد مما يجعلك تشعر بالسعادة وتبدو الحالة المالية معتدلة لمواليد برج الجوزاء ويجب أن تحاول الحفاظ على خطة ميزانية مناسبة وتجنب استخدام مدخراتك لشراء أي شيء غير ضروري.

قد تجد بعض صفقات العقارات الجيدة اليوم ولكن يا برج الجوزاء ناقش والديك أو الخبراء قبل استثمار أموالك التي كسبتها بشق الأنفس في أي مخطط اليوم.

 قد يكون أفراد الأسرة سعداء بوجودك  في حدث مهم بالمنزل ، لكن احترس يا برج الجوزاء من بعض مشكلات العمل التى قد تسبب لك ضغطًا نفسيًا.

توقعات برج الجوزاء عاطفيا 

إنه يوم رائع على المستوى العاطفى والعائلي لمواليد برج الجوزاء وقد تتمكن من زيارة والديك اليوم وقضاء وقت ممتع مع أحبائك.
 

توقعات برج الجوزاء مهنيا 

هذا ليس يومًا مناسبًا على صعيد المهنة لمواليد برج الجوزاء ومهمة معلقة منذ فترة طويلة قد تسبب لك مشاكل في العمل اليوم، وقد لا يجد البعض الرضا الوظيفي ويشعرون بخيبة أمل.

توقعات برج الجوزاء صحيا 

يشار إلى القدرة على التحمل الجيدة وزيادة الطاقة بالنسبة للبعض، ويمكنك محاولة جعل يومك مثمرًا، و قد يقوم بعض مواليد برج الجوزاء بالعناية ببشرتهم عن طريق الحصول على علاج للوجه أو التجميل.

توقعات برج الجوزاء خلال الأيام المقبلة 

قد يأخذ الأزواج الملتزمون علاقتهم إلى المستوى الآخر ويخططون للزواج وقد لا يعطي الوالدان موافقتهما على ذلك ولكن عليك الانتظار حتى الوقت المناسب.
 

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