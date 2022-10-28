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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

برج السرطان .. حظك اليوم الجمعة 28 أكتوبر 2022: مفتاح الترقية

برج السرطان
برج السرطان

تشير توقعات برج السرطان اليوم، إلى أن الحصول على ترقية قريبا فى العمل يتطلب تتحمل المزيد من المسؤوليات لإظهار إمكاناتك الفعلية.

وإليك توقعات برج السرطان اليوم الجمعة 28 أكتوبر 2022 على الصعيد المهني والصحي والعاطفي.

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برج السرطان وحظك اليوم الجمعة 28 أكتوبر 2022

سيكون هذا يومًا ممتازًا لأصحاب برج السرطان ستتمكن من النجاح فى كل جهد الذي تبذله لتحقيق أهداف لياقتك ، وإذا كنت قلقًا بشأن ترقيتك في العمل ، فيجب أن تتحمل المزيد من المسؤوليات لإظهار إمكاناتك الفعلية ويمكنك شراء أحد الأصول حيث يتم تنظيم أموالك وتكون مدخراتك رائعة وقد يتم سداد قرض العمل الخاص بك قريبًا وقد تتخلص من الأقساط الشهرية المتساوية القديمة.


الأشخاص الذين يعملون في قطاع السفر والترفيه والعقارات ، قد يكسبون ربحًا جيدًا اليوم وقد يستمتع مواليد برج السرطان بيوم مريح مع شريك محب وتجربة بعض الأنشطة المثيرة وقد يسير كل شيء بسلاسة اليوم ، ولكن قد تستمر بعض الأمور العائلية في إزعاجك وتجعل من الصعب عليك التركيز على المهام المهمة.

توقعات برج السرطان عاطفيا 

 قد لا تكون مهتمًا بحدث عائلي وتفكر في تخطيه ومن المتوقع أن تكون كلماتك القاسية سببا فى إيذاء والديك لذا كن حذرًا فى التعامل معهما اليوم يا برج السرطان.

توقعات برج السرطان مهنيا 


هذا يوم معتدل لمواليد برج السرطان على صعيد العمل و قد تضطر إلى العمل بشكل مكثف لإزالة الأعمال المتراكمة وبعض رحلات العمل على البطاقات.

توقعات برج السرطان صحيا 

هذا يوم ممتاز لمواليد برج السرطان وقد يلهم الناس من خلال موقفك وطبيعة العمل الجاد، و قد يذهب بعض مواليج برج السرطان  اليوم للجري أو السباحة ويتمتعون بصحة جيدة وإيجابية.

توقعات برج السرطان خلال الأيام المقبلة

ضوء جديد يشار إليه على جبهة الحب وقد تحصل على فرصة لحضور بعض الأحداث الشيقة مع شريك حياتك يا برج السرطان وقد يفكر بعض مواليد هذا البرج في ممارسة المشي وسط المدن والاستمتاع بأطعمة الشوارع مع أحبائهم.

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