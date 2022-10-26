أطعمة تسبب تثدي الرجال .. احترس منها

يعد تثدي الرجال من المشكلات شديدة الإحراج خاصة فى المجتمعات الشرقية لأنها تتسبب فى معاناة الرجل من مظهر قريب من النساء بعض الشئ فى النصف العلوى.

ويحدث تثدي الرجال نتيجة عوامل عديدة من بينها السمنة وخلل الهرمونات أو جينات وراثية وفى معظم الحالات تلعب نوعية الطعام دور كبير فى ظهور تثدي الرجال.



ووفقا لما جاء فى موقع “pharmeasy” هناك بعض الأطعمة التى تتسبب فى تثدي الرجال

الكحول

المشروبات الكحولية هي مشروبات تحفز الدهون وتقيد الكبد من التخلص من هرمون الاستروجين الزائد في الجسم، هذا سيجعل من الصعب عليك فقدان الدهون المتسببة فى التثدي.

منتجات الصويا

يحتوي فول الصويا على نسبة عالية من الإستروجين النباتي ، وهو الشكل النباتي للإستروجين البشري وتقريباً يحاكي الإستروجين البشري.

إذا كان لدي جسمك استعداد لظهور التثدي فيجب عليك الابتعاد عن منتجات الصويا ، بما في ذلك التوفو وفول الصويا وحليب الصويا والبسكويت والحلوى التى يوجد فى مكوناتها صويا وغيرها حيث أن زيادة هرمون الاستروجين هو أحد الأسباب الرئيسية لـ تثدي الرجال .

فول الصويا

الأغذية المصنعة

الأطعمة المصنعة غنية بالسعرات الحرارية والصوديوم والسكريات والمواد الحافظة التي يمكن أن تحفز نمو الدهون هذا بالإضافة إلى ذلك تحتوي المنتجات المعلبة على البولي كربونات أو بيسفينول أ ، وهي ليست جيدة للأشخاص الذين يعانون من التثدي.

الأطعمة المعلبة

أغذية مجمدة

الأطعمة المجمدة تحتوي على دهون مشبعة ومحملة بمواد حافظة، بالإضافة إلى ذلك يتم تغليفها في PVC (كلوريد البوليفينيل) وتتسرب المواد الكيميائية إلى الطعام مما يؤدي إلى اختلال هرموني حاد في الجسم.

جذور البنجر

من المعروف أن الشمندر يزيد من مستوى هرمون الاستروجين في الجسم، ومن ثم عندما يكون هناك بالفعل خلل هرموني في الجسم فمن المستحسن تجنب تناول الكثير من جذر الشمندر لأنه فى هذه الحالة يزيد تثدي الرجال .

البنجر

طعام مقلي

تحتوي هذه الأطعمة على سعرات حرارية سيئة وتزيد من ترسب الدهون في الجسم مما يتسبب فى تثدي الرجال .