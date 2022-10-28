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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

تطرق لأزمات المنطقة.. ماذا قال السفير حسام زكي عن تحضيرات القمة العربية..فيديو

صدى البلد

قال السفير حسام زكي الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، إن الاجتماعات التحضيرية على مستوى المندوبين الدائمين وكبار المسؤولين والتي تسبق الاجتماع الوزاري قبيل انطلاق القمة العربية المقرر انطلاقها في الجزائر كانت مثمرة، ومعظم مشاريع القرارات قاربت على الإنتهاء والتي سيتم رفعها على مستوى اجتماع المجلس الوزاري يوم السبت المقبل. 

وحول تطورات الأوضاع على الساحة العربية والتساؤلات التي طرحتها وسائل الإعلام خلال حواره معهم بشأن المأمول من القمة، أشار السفير حسام زكي رداً على سؤال يتعلق بالأزمة السورية، إلى أن مشروع قرار لسوريا تم طرحه لافتا إلى أنه كان ليس معمقا بالدرجة التي يأمل بها البعض والحوار تطرق حول الأزمة في سوريا.

كما أشار إلى الترحيب العربي بإعلان الجزائر حول توقيع الفصائل الفلسطينية هذا الإعلان، مثمنا الجهود الكبيرة والمساعي الحثيثة  التي بذلتها الجمهورية الجزائرية في هذا الشأن. 

ولفت "الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية"،  إلى أن الملف الليبي  حظى بنقاشات وحوارات مطولة، موضحاً في الوقت ذاته إلى أن مشروع القرار الخاص بالوضع في ليبيا لا يحمل تغييرات كبيرة والذي تم اعتماده في دوره المجلس الوزاري في سبتمبر الماضي وبعض الدول رغبت في طرح أفكار وتم التوافق على صياغة لمشروع قرار قوبل من جانب الجميع.

وفيما يخص ملف سد النهضة ، قال السفير حسام زكي الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية؛ أن مصر والسودان تقدما بطرح مشروع قرار في هذا الصدد، لافتا إلى أن  الاجتماع ناقش مقترحات ربما يتم طرحها في الاجتماع الوزاري المقرر انعقاده السبت. . 

وعلى جانب يتعلق بالتدخلات التركية؛ قال "السفير حسام زكي"، إن هذا الموضوع حظي بنقاش مطول، والنقاش لم يكن حاسما وسيتم عرضه  في الاجتماع الوزاري.

 

ولأن ملف الأمن الغذائي بات أولوية ملحة في ظل المتغيرات الصعبة والتحديات العالمية التي انعكست على العالم العربي، أكد السفير حسام زكي الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية؛  أنه تم طرح استراتيجية الأمن الغذائي على اجتماعات كبار المسؤوليين الاقتصاديين والاجتماعيين لجامعة الدول العربية، وأنه كان هناك طلبات بعض الدول بشأن الاستراتيجية وسيتم عرضها للإقرار من قبل الوزراء وفي حال اقرارها سيتم رفع القرارات للقادة في القمة.

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