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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

شوبير: كولر استقر على تشكيل الأهلي أمام الزمالك في السوبر المصري

كشف الإعلامي أحمد شوبير، عن مفاجأة في التشكيل المتوقع للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، الذي سيخوض به مباراة الزمالك في بطولة السوبر المصري.

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أزمة تواجه الأهلي قبل مباراة الزمالك في السوبر المصري .. فيديو

ويلتقي الأهلي مع الزمالك، في السابعة من مساء اليوم الجمعة، على استاد هزاع بن زايد بمدينة العين الإماراتية في بطولة السوبر المصري.

وقال أحمد شوبير، في تصريحات تليفزيونية عبر فضائية «أون تايم سبورتس»: «السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للأهلي استقر بنسبة كبيرة على التشكيل الذي سيخوض به مباراة الزمالك».

وأضاف: «كولر، استقر على لاعبي الدفاع وخط الوسط، الذين سيشاركون في المباراة، وفي الخط الهجومي مازال هناك كلام، حيث ارتفعت أسهم محمد مجدي أفشة، خلال ال48 ساعة الماضية في المشاركة بصفة أساسية على حساب البرازيلي برونو سافيو».

وتابع: «بنسبة كبيرة الجنوب أفريقي بيرسي تاو، سيتواجد على مقاعد البدلاء وسيشارك طاهر محمد طاهر وأحمد عبدالقادر، في مركز الجناح».

وكشف شوبير، عن التشكيل المتوقع للأهلي في مباراة القمة وجاء على النحو التالي:-

في حراسة المرمى: محمد الشناوي

خط الدفاع: على معلول، محمد عبدالمنعم، محمود متولي، أكرم توفيق

خط الوسط: حمدي فتحي، عمرو السولية

وأمامهما: أحمد عبدالقادر، محمد مجدي أفشة «برونو سافيو»، طاهر محمد طاهر

خط الهجوم: شادي حسين «محمد شريف».

 

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