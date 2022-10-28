عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

تسبب أضرارا لمستخدميها..

قطع غيار سيارات غير مدون عليها المنشأ في قبضة تموين بورسعيد

ضبط بويات سيارات
ضبط بويات سيارات مستوردة منتهية الصلاحية فى بورسعيد

شنت إدارة الرقابة التموينية بقطاع غرب التابع لمديرية تموين بورسعيد عدة حملات فى إطار تنفيذ سياسة الدولة لوصول السلع للمواطنين بصورة أمنه و بتوجيهات مستمرة من ناصر ثابت وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بمحافظة بورسعيد.

ضبط بويات سيارات مستوردة منتهية الصلاحية فى بورسعيد

وتمكنت الحملات التى نفذت تحت إشراف محمد عوض وكيل المديرية والتى ضمت كبار المفتشين من ضبط أحد المحال الخاصة ببيع بويات السيارات فى بورسعيد بحوزته كميات كبيرة من بويات السيارات منتهية الصلاحية يقوم صاحب المحل ببيعها على أنها صالحة للاستخدام ما يشكل أضرار على مستخدميها من تكليح البوية فى فترة قصيرة نتيجة إنتهاء المادة الفاعلة بها مخالفة بذلك القانون رقم 281 لسنة 1994 الخاص بالغش التجارى وقمع التدليس.
 

المصري تحت 13 عاما يفوز على الشبان المسلمين بهدفين للا شيء

أكلت ساندوتش ووقعت من طولها.. القصة الكاملة لوفاة طالبة داخل الفصل في بورسعيد

ضبط بويات سيارات مستوردة منتهية الصلاحية فى بورسعيد


كما تمكن مفتشو رقابة بورسعيد التموينية بقطاع غرب من ضبط كميات كبيرة من الطنابير لماركات سيارات مختلفة جميعها مجهولة المصدر تشكل أضرارا بالغة على مستخدميها لرداءة الخامة المصنعة منها حيث أنها غير مدون عليها جهة المنشأ  مخالفاًُ للقانون 82 لسنة 2002 بشأن البيانات التجارية.

تم التحفظ على الكميات المضبوطة وتحرر محضر بالواقعة والعرض على نيابة بورسعيد العامة لمباشرة التحقيقات.

هذا وتمكنت الحملات من ضبط كمية تقدر ب 500 كيس جل للشعر منتهى الصلاحية يقوم صاحب المحل ببيعة على أنه صالح للاستخدام ما يسبب فى تساقط الشعر والأمراض الجلدية.
 

النيابة العامة تصرح بدفن جثمان طالبة بورسعيد

طالبة بورسعيد.. تحاملت على نفسها لأداء الامتحان فلفظت أنفاسها بمقعدها


تم التحفظ على الكميات المضبوطة وتحرر محضر بالواقعة والعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

ضبط بويات سيارات مستوردة منتهية الصلاحية فى بورسعيد


وأكد ناصر ثابت وكيل وزارة تموين بورسعيد استمرار جهود مديرية التموين فى ضبط اى مخالفات من خلال الحملات الصباحية والمسائية مناشد المواطنين فى حالة وجود أى شكوى التواصل من خلال غرفة عمليات المديرية على فاكس رقم (0663222649) وهاتف رقم رقم (0663200522.

بورسعيد محافظة بورسعيد مديرية التموين النيابة العامة أخبار تموين بورسعيد اخبار محافظة بورسعيد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الذهب يصعد لمستويات قياسية بعد ارتفاع الدولار.. وهذا سعر عيار 21 الآن

يتسبب فى سرطان الدم .. شركة عالمية تسحب نوع شامبو من الأسواق

مطربة الملوك.. من هي الحاجة الحمداوية التي احتفى جوجل بذكراها؟

يا فرحة ما تمت.. غسيل البطاطين ينهي حياة 3 أشقاء وشاب في سوهاج

سعر الدولار مقابل الجنيه الآن في البنوك بعد الزيادة الأخيرة

إلحق بيع| أسعار الذهب في العالي.. وعيار 21 يرتفع 92 جنيها

أزمة في الزمالك بسبب الإصابات قبل مواجهة الأهلي بـ السوبر .. تفاصيل

للمطلقات .. طريقة الحصول على معاش شهرى بالأوراق والمستندات

ترشيحاتنا

تفوق أحمر وزيزو الأغلى.. القيمة التسويقية لـ الأهلي والزمالك فيل موقعة السوبر

البنك المركزي الروسي يثبت سعر الفائدة عند 7.5%

بسبب لعب كرة القدم.. طالب يشرح جسد 2 من زملائه بالبساتين

طلب خاص من فيريرا للاعبي الزمالك قبل مواجهة الأهلي في السوبر |تفاصيل

حجازي لوفد اليونسكو: نسعى لأن يصبح الطالب أكثر إقبالا على التعلم والابتكار

إذا ضاقت بهم الدنيا قسموا أموالهم.. من هم الأشعريون الذين أثنى عليهم النبي؟

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

كل من يشاهده يتحول إلى حجر.. ظهور نجم الغول الأسطوري الليلة

بالفستان الأبيض.. شاهد إطلالة شيري عادل في عقد قرانها

نسرين طافش تستعرض رشاقتها بهذه الإطلالة| شاهد

مش هتصدق| سعر خرافي لـ فستان بلقيس في أحدث ظهور لها

فيديو

درجات الحرارة تصل لـ 18.. تفاصيل حالة الطقس اليوم.. فيديو

سعر الدولار اليوم في مصر ومفاجأة الذهب.. فيديو

مقبرة حمير مسلوخة في البحيرة تثير مخاوف الأهالي.. ما القصة؟ "فيديوجراف"

رحلة تكتب الفصل الأخير لأسرة كاملة من 10 أفراد في المحلة.. فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهى زكريا

الاستثمار الأجنبي.. صناعته وتوطينه

السفير الصيني بالقاهرة لياو ليتشيانغ

عشر سنوات من العمل الجاد خلقت إنجازات عظيمة في الصين

نسرين حجاج

مع الرئيس

د. فتحي حسين

المشاركة والتنوع أسباب نجاح المؤتمر الاقتصادي 2022

عبد المعطى أحمد

استثمار الوقت

نهى زكريا

الاستثمار في القمامة

علي الرز

الكاظمي.. رغم كوابيس الدولة العميقة

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي "31"

اﻟﻤﺰﻳﺪ