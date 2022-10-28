قطع غيار سيارات غير مدون عليها المنشأ في قبضة تموين بورسعيد

تسبب أضرارا لمستخدميها..

شنت إدارة الرقابة التموينية بقطاع غرب التابع لمديرية تموين بورسعيد عدة حملات فى إطار تنفيذ سياسة الدولة لوصول السلع للمواطنين بصورة أمنه و بتوجيهات مستمرة من ناصر ثابت وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بمحافظة بورسعيد.

ضبط بويات سيارات مستوردة منتهية الصلاحية فى بورسعيد

وتمكنت الحملات التى نفذت تحت إشراف محمد عوض وكيل المديرية والتى ضمت كبار المفتشين من ضبط أحد المحال الخاصة ببيع بويات السيارات فى بورسعيد بحوزته كميات كبيرة من بويات السيارات منتهية الصلاحية يقوم صاحب المحل ببيعها على أنها صالحة للاستخدام ما يشكل أضرار على مستخدميها من تكليح البوية فى فترة قصيرة نتيجة إنتهاء المادة الفاعلة بها مخالفة بذلك القانون رقم 281 لسنة 1994 الخاص بالغش التجارى وقمع التدليس.



ضبط بويات سيارات مستوردة منتهية الصلاحية فى بورسعيد



كما تمكن مفتشو رقابة بورسعيد التموينية بقطاع غرب من ضبط كميات كبيرة من الطنابير لماركات سيارات مختلفة جميعها مجهولة المصدر تشكل أضرارا بالغة على مستخدميها لرداءة الخامة المصنعة منها حيث أنها غير مدون عليها جهة المنشأ مخالفاًُ للقانون 82 لسنة 2002 بشأن البيانات التجارية.



تم التحفظ على الكميات المضبوطة وتحرر محضر بالواقعة والعرض على نيابة بورسعيد العامة لمباشرة التحقيقات.



هذا وتمكنت الحملات من ضبط كمية تقدر ب 500 كيس جل للشعر منتهى الصلاحية يقوم صاحب المحل ببيعة على أنه صالح للاستخدام ما يسبب فى تساقط الشعر والأمراض الجلدية.





تم التحفظ على الكميات المضبوطة وتحرر محضر بالواقعة والعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

ضبط بويات سيارات مستوردة منتهية الصلاحية فى بورسعيد



وأكد ناصر ثابت وكيل وزارة تموين بورسعيد استمرار جهود مديرية التموين فى ضبط اى مخالفات من خلال الحملات الصباحية والمسائية مناشد المواطنين فى حالة وجود أى شكوى التواصل من خلال غرفة عمليات المديرية على فاكس رقم (0663222649) وهاتف رقم رقم (0663200522.