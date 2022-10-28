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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

بعد تكريمه.. محمد أبو الفضل بدران يكشف تفاصيل مؤتمر العامية في الجنوب

محمد أبو الفضل بدران
محمد أبو الفضل بدران

كشف الشاعر الدكتور محمد أبو الفضل بدران، عن التفاصيل الكاملة  لمؤتمر النقابة الفرعية لاتحاد كتاب مصر بالأقصر، الذي عقد هناك بالتعاون مع مكتبة مصر العامة تحت عنوان "العامية في الجنوب .. ملامح وتحديات"، وقد حمل المؤتمر في دورته العاشرة اسم الشاعر رمضان عبد العليم.
وقال بدران في تصريحات خاصة لموقع صدى البلد، شهدت مراسم الافتتاح العديد من الفعاليات بدأت بكلمات هامة من الأديب الشايب تكلا أمين عام المؤتمر ؛ الشاعر جابر بسيوني رئيس لجنة الفروع ؛ الشاعر زينهم البدوي سكرتير النقابة العامة لاتحاد كتاب مصر ؛ الشاعر مختار عيسى نائب رئيس اتحاد النقابة العامة لاتحاد كتاب مصر، حيث أكدت الكلمات على  دور شعر العامية في تشكيل الوجدان الشعبي؛ ثم كرمت النقابة، العامة لاتحاد كتاب مصر الشاعر الدكتور محمد ابو الفضل بدران  لفوزه بجائزة الدولة التقديرية في الآداب.
وأوضح: "وفي اهتمام ملحوظ بشعر العامية ودوره الشعري واحتفاء الجمهور به كرمت النقابة الفرعية بالأقصر نخبة من المبدعين كبار المبدعين، الشاعر محمد طاهر برعي ؛ الشاعر محمود مرعي ؛ الشاعر حمدي حسين ؛ كما كرمت الأديب بهاء الدين حسن ؛ ثم بدأت الجلسة البحثية الأولى شارك فيها الباحثان عبده الشنهوري وفرج الضوي وأدارها الشاعر سيد صدقي ؛ وأخيرا الأصبوحة الشعرية التي شارك فيها نخبة كبار شعراء مصر،  قدم الباحثان الدكتور النوبي ودراسته عن البناء الفني والسياسي عند رمضان عبد العليم ؛ كما قدم الأديب خالد طايع قراءة في ثلاثة دواوين لشعراء من محافظة قنا".
وأشار إلى أن المؤتمر جاء احتفاء بالشعر وبالكتاب الأول لشعراء فن الموال الذي جمع أربعين شاعرا من عمالقة هذا الفن في مصر، وبالنسبة لتكريمه جاء تتويجا لمسيرته الإبداعية والنقدية وحضوره  وإسهاماته في الساحة الثقافية بمصر والعالم العربي وألمانيا".

الشاعر الدكتور محمد أبو الفضل بدران العامية في الجنوب اتحاد كتاب مصر شعراء الجنوب مؤتمر شعري

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