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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

ضبط عنصر إجرامي مسلح بحوزته كمية من مخدري الكيتامين والحشيش قبل ترويجها بالقاهرة

صدى البلد

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، من ضبط عنصر إجرامي مسلح، بحوزته كمية من مخدري الكيتامين والحشيش، قبل ترويجها بالعاصمة.

 


وكانت معلومات وتحريات قسم شرطة عين شمس بمديرية أمن القاهرة، قد أكدت قيام أحد الأشخاص "له معلومات جنائية، ومطلوب التنفيذ عليه في قضية مخدرات"، بمزاولة نشاط إجرامي تخصص في مجال الإتجار بالمواد المخدرة، متخذاً من دائرة القسم مسرحاً لممارسة نشاطه الإجرامي.

 


وعقب تقنين الإجراءات، تم استهدافه وأمكن ضبطه حال تواجده بدائرة القسم، وبحوزته فرد خرطوش وطلقة لذات العيار، وكمية من مخدر الكيتامين، وكمية من مخدر الحشيش، ومبلغ مالي وهاتف محمول.

 


وبمواجهته بما أسفر عنه الضبط والتفتيش، اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الإتجار، والسلاح الناري بقصد الدفاع عن نشاطه الإجرامي، والمبلغ المالي من متحصلات نشاطه الإجرامي، والهاتف المحمول لتسهيل الاتصال بعملائه، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حياله، وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

 

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