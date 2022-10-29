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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

حكم تجارة السجائر والعمل في شركات الدخان.. رأي الشرع

السجائر
السجائر

هل العمل في تجارة السجائر حرام ؟ عن هذه المسألة المثيرة للجدل يبحث الكثير من المسلمين، عن حكم العمل في شركات الدخان أو التجارة في السجائر.

 

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وأجاب الدكتور مجدي عاشور، المستشار العلمي السابق لمفتي الجمهورية، على حكم العمل في تجارة السجائر ، قائلا إن هذا السؤال يرد إلينا كثيرا وهو من الأهمية بمكان.

حكم العمل في بيع السجائر

 

وأضاف، مجدي عاشور، أن شرب السجائر هو حرام شرعا طبقا لفتوى أصدرتها دار الإفتاء المصرية، لأن السجائر تضر بصحة الإنسان، والحرمة فيها ليست قاطعة بالنصوص كالخمر ، ولكن اختلف العلماء فيها ومالت دار الإفتاء إلى الحرمة.


وأشار إلى أن الرجل الذي يعمل في شركات الدخان أو يعمل في تجارة السجائر ، لا يصح أن نفتيه بأن حياتها حرام وأمواله حرام، ويصبح بلا عمل، بل نبدأ معه تدريجيا ببيان الحكم الشرعي لشرب السجائر ومن الأولى أن يبحث عن عمل غير هذا العمل، فيبدأ تدريجيا في ترك هذا المجال لمجال آخر ، وبيقين أن يعوضه الله خيرا منها.

كيفية تطبيق الحكم الشرعي

 

وتابع: قد لا يقدر ماليا على وقف تجارة السجائر مرة واحدة، فمن الممكن أن يضع بجوارها تجارة أخرى تعوضها أو يكثر من منتجات أخرى تحاول تعويض بيع السجائر ويوما بعد يوما قد يستطيع ترك بيع السجائر نهائيا.


وأكد أن من فقه الشريعة وفقه المقاصد أنه لا يصح التعنت مع الناس ، وينبغي التدريج في تطبيق الأحكام الشريعة إذا تطلب الأمر كمثل هذه الحالات.

 

حكم العمل في بيع السجائر بيع السجائر شركات الدخان تجارة السجائر

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