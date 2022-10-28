الأهلي يتصدر تريند تويتر قبل ساعات من مباراة السوبر المصري.. شاهد

دشن جمهور النادى الأهلي، هاشتاج “ الأهلي ” قبل ساعات من مباراة السوبر المصرى لدعم الفريق قبل امام نادى الزمالك.

وتصدر الهاشتاج قائمة الأكثر تدولا عبر تويتر وجاءت أبرز التغريدات كالآتي:

و تقام مباراة الأهلي والزمالك بالسوبر المصري في تمام السابعة مساء “بتوقيت القاهرة”، وتذاع عبر شبكة قنوات أون تايم سبورتس المصرية ، وشبكة أبو ظبي الرياضية الإماراتية.

الأهلي ضد الزمالك:



يسعي الأهلي لتحقيق اللقب الأول تحت قيادة مديره الفني السويسري مارسيل كولر، والذي تولى مهمة قيادة الفريق قبل انطلاق الموسم الجاري، خلفا للبرتغالي ريكاردو سواريش، الذي رحل بعد شهرين فقط من توليه المهمة.



ويخوض الزمالك مباراة السوبر المصري باعتباره بطل الدوري وكأس مصر موسم 2020-2021، بينما يشارك الأهلي باعتباره وصيف بطل الدوري والكأس.