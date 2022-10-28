شهدت حديقة فريال التاريخية بمحافظة بورسعيد اليوم الجمعة، إقبالًا كبيرًا من الزائرين سواء من أبناء المحافظة أو زائرى بورسعيد من المحافظات المجاورة، وذلك بعد أن أصبحت مزارًا سياحيًا وترفيهيا ومقصد للزائرين من خارج المحافظة بعد أن تم رفع كفاءتها وتطويرها على أعلى مستوى بما يتناسب مع عراقة وتاريخ الحديقة الشاهدة على أعمال حفر قناة السويس وغيرها من الأحداث التاريخية فى تاريخ بورسعيد .

فريال بورسعيد "مقصد الملوك" تشهد إقبالا كبيرا من الزائرين

وأشاد عدد من الزائرين بالمستوى الحضارى والجمالى لحديقة فريال ، فيما أكد أبناء المحافظة منهم على التغيير الجذرى الذى شهدته الحديقة بعد أن تم تطويرها وتهيئتها لتكون ملتقى ترفيهى وثقافى للمواطنين ، وأكد عدد من زائرى الحديقة من المحافظات المجاورة أن حديقة فريال أصبحت مقصد للزائرين ضمن الأماكن الشهيرة التى تتميز بها بورسعيد سياحيا وذلك بعد ان تم تداول صور الحديقة على نطاق واسع وإشادة الجميع بها.

فريال بورسعيد "مقصد الملوك" تشهد إقبالا كبيرا من الزائرين

وتعتبر فريال من أهم حدائق مدينة بورسعيد، وذلك لما تمثله من أهمية تاريخية حيث شهدت احتفالات افتتاح قناة السويس، و الحديقة يتوسطها العديد من المباني ذات التراث المعماري المُميز، والذي يُعبر عن امتزاج الحضارات المختلفة، بعد تطوير الحديقة التي تضم مسرحا، ومسجدًا، و3 منصات مخصصة للاحتفالات، وأماكن الجلوس ومناطق لألعاب الأطفال، أصبحت نموذج رائع للحدائق لاسيمًا أنها تتسم بالطابع الجمالي والحضاري والتاريخي.

فريال بورسعيد "مقصد الملوك" تشهد إقبالا كبيرا من الزائرين

فريال بورسعيد "مقصد الملوك" تشهد إقبالا كبيرا من الزائرين