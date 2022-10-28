عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

"تجهيز الوحدات الصحية".. التنسيقية تواصل جولات دعم الحوار الوطني بأسيوط

تنسيقية شباب الأحزاب
تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين

عقدت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين جلسة نقاشية بمركز الفتح  بمحافظة " أسيوط "بمشاركة أهالي المركز  وعدد من سكان القرى المجاورة، وذلك في إطار اهتمامها بعقد الجلسات النقاشية مع المواطنين حول الحوار الوطني، بمختلف ‏محافظات الجمهورية لسماع آرائهم بالقضايا المختلفة التي سيتم طرحها خلال جلسات الحوار الوطني المقرر ‏انطلاقها خلال الفترة المقبلة.
و استعرض أعضاء التنسيقية، ببداية اللقاء شرح تفصيلي لمحاور الحوار الوطني الثلاثة (سياسي، اقتصادي، اجتماعي) وأهمية مشاركة الجميع به، كما أوضحوا  أنه سيتم عرض كافة مخرجات وتوصيات هذه الجلسات الحوارية على الحوار الوطني خلال انعقاده وفقا لما قرره السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي عند دعوته لهذا الحوار خلال حفل إفطار الأسرة المصرية، إبريل الماضي.

وتطرقت الجلسة النقاشية لعدد من الموضوعات يأتي في مقدمتها مشكلات التعليم حيث طالب الأهالي بضرورة إنشاء مدارس وخاصة مدرسة للمرحلة الإبتدائية لعدم وجود أي مدرسة إبتدائية بالمركز ، كما طالبوا بتجهيز الوحدات الصحية وضرورة توفير أدوية بتلك الوحدات.
كما أوضح المواطنين أن قرى المركز أصبحت تعاني من البطالة بسبب وقف تراخيص البناء، كما تطرقت الجلسة لرصد بعض مشكلات الصيادين، وطالب بعض الأهالي أيضًا بضرورة مراجعة الاجراءات المتخذة بوزارة التضامن الاجتماعي لحذف بعض المواطنين من برنامج الحماية الاجتماعية " تكافل و كرامة " .

شارك في اللقاء من وفد التنسيقية كلا من النائبة سها سعيد، أمين سر التنسيقية وعضو مجلس الشيوخ، وكلا من أحمد مقلد، وأميرة صابر عضوا مجلس النواب عن التنسيقية، بمشاركة إيمان طلعت، وأسامة الرفاعي، وعبير العريان ، وروحية جلال، ونفين إسكندر ، ومحمد أبو حطب وأحمد محروس، أعضاء التنسيقية.

يذكر أن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، قد أعلنت عن إطلاق نوابها سلسلة كبيرة من الجلسات النقاشية مع ‏المواطنين لمعرفة آرائهم وتصوراتهم حول القضايا التي سيتم طرحها خلال جلسات الحوار الوطني بكافة محافظات ‏الجمهورية، بالإضافة إلى عقد عدة صالونات لمناقشة تلك القضايا مع المتخصصين مع كافة الاتجاهات.‏

الرئيس عبد الفتاح السيسي مجلس النواب التضامن تنسيقية شباب الاحزاب والسياسيين التضامن الاجتماعي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مباشر الآن.. مشاهدة مباراة الأهلي والزمالك 0-0 فى السوبر المصري

يا فرحة ما تمت.. غسيل البطاطين ينهي حياة 3 أشقاء وشاب في سوهاج

إلحق بيع| أسعار الذهب في العالي.. وعيار 21 يرتفع 92 جنيها

سعر الدولار مقابل الجنيه الآن في البنوك بعد الزيادة الأخيرة

شاهد.. أول صورة من عقد قران شيري عادل وطارق صبري

تشكيل الزمالك أمام الأهلي بالسوبر المصري

سافيو وشادي حسين يقودان الأهلي أمام الزمالك في السوبر

أيمن الكاشف يكشف سر غيابه عن التعليق على مباراة السوبر المصري

ترشيحاتنا

إقتصادية النواب: قرارات المركزي بشأن الاعتمادات المستندية تلبي احتياجات المصانع

تبرع بالكليتين والكبد والبنكرياس.. طفل سعودي ينقذ حياة 3 أشخاص

وزير الرياضة يفتتح بطولة إفريقيا لرفع الأثقال

وزير التجارة الجزائري لـ صدى البلد: الأمن الغذائي ضمن أولويات القمة العربية

غدا.. الرئيس السيسي يشهد أكبر انطلاقة لتوطين الصناعة في مصر

ادعولي.. نقل تيسير فهمي إلى المستشفى بعد وعكة صحية مفاجئة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

يصيب الإنسان بالسرطان.. طريقة عمل الشامبو في المنزل

بعد تصدرها التريند.. 10 إطلالات أثارت الجدل لـ جورجينا

بفستان جريء| نادين نجيم تثير الجدل في أحدث جلسة تصوير.. شاهد

تعليق صادم من ناقد موضة على فستان ياسمين صبري في قطر| شاهد

فيديو

هؤلاء النجوم خارج الأهلي بأوامر كولر في يناير | فيديو جراف

قبل دقائق من مباراة القمة.. جمهور الأهلي والزمالك يرقصون على أغاني المهرجانات

بث مباشر لـ مباراة منتخب مصر ضد السنغال بنهائي كأس أفريقيا للكرة الشاطئية

أوكرانيا أنهت تصنيعها.. القنبلة القذرة تثير القلق الروسي.. تعليق صوتي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهى زكريا

الاستثمار الأجنبي.. صناعته وتوطينه

السفير الصيني بالقاهرة لياو ليتشيانغ

عشر سنوات من العمل الجاد خلقت إنجازات عظيمة في الصين

نسرين حجاج

مع الرئيس

د. فتحي حسين

المشاركة والتنوع أسباب نجاح المؤتمر الاقتصادي 2022

عبد المعطى أحمد

استثمار الوقت

نهى زكريا

الاستثمار في القمامة

علي الرز

الكاظمي.. رغم كوابيس الدولة العميقة

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي "31"

اﻟﻤﺰﻳﺪ