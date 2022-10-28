المهلهل: سعادتى لا توصف باستضافة مصر لبطولة إفريقيا لرفع الأثقال

اشاد خالد المهلهل رئيس الاتحاد الافريقي لرفع الاثقال بالجهد الكبيرالذى قام به مسؤلو الاتحاد المصرى برئاسة محمد عبد المقصود وذلك لتنظيم استضافة بطولة افريقيا على ملاعب استاد القاهرة والتى تستمر حتى الاثنين المقبل.

واعرب المهلهل عن سعادته بدعم القيادة السياسية لكافة الاتحادات الرياضية لاستضافة البطولات الدولية مع تذليل كافة الصعوبات لإنجاح تلك البطولات كما قدم رئيس الاتحاد الافريقي الشكر الى وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحى على دعمه ومتابعة كل صغيرة وكبيرة من خروج كافة البطولات التي تقام على أرض مصر فى ابهى صورها.

ولقد شهد الجميع حفل افتتاح بطولة إفريقيا لرفع الأثقال للكبار بحضور وزير الرياضة الدكتور أشرف صبحي ورئيس الاتحاد الأفريقي خالد مهلهل واللواء حسام خضر رئيس جهاز الرياضة العسكرى وكوكبة من نجوم الرياضة المصرية و ابطال رفع الاثقال ، وذلك باستاد القاهرة في الرابعة عصرا وأشار محمد عبد المقصود رئيس اتحاد رفع الاثقال الى ان الجميع لم يبخل بالمجهود من اجل انجاح البطولة وواصل رجال الاتحاد العمل ليل نهار .

ووجه الشكر إلى وزير الرياضة الدكتور أشرف صبحي الذي وفر جميل سبل الدعم ومعه ورجال الوزارة ، وايضا حرص على توجيه الشكر لرئيس اللجنة الأولمبية المهندس هشام حطب علي دعمه ومعهم كل من دعم اتحاد رفع الأثقال ورجال استاد القاهرة .

وعن المنافسة أكد ثقته الكبيرة في منتخبنا وأضاف لا اقلل من الحدث ومن الطفرة التي تعيشها افريقيا لكن طموح منتخبنا عالمي وكل البطولات التي نشارك فيها حاليا هي تجهيز لباريس الحلم الكبير وقال لا اريد ان اذكر اسماء حتي لا يسقط اي منهم سهوا ولكن لدينا منتخب قادر علي المنافسة العالمية وأشاد إشادة كبيرة بمنتخب السيدات والطفرة التي تعيشها الاوناش وخاصة في مستويات الشباب والناشئين.

واشار عبد المقصود الى انه تفتتح البطولة بسينمار خاص بالمنشطات صباح اليوم ثم تفتتح البطولة ويقام حفل الافتتاح في الرابعة عصرا يليها انطلاق منافسات السيدات في وزن 45 كجم و 49 كجم.

وصباح اليوم الثاني تقام المنافسات على ثلاث فترات تبدا في الحادية عشر صباحا مع وزن ٥٥ و ٦١ كجم في منافسات الرجال، في الثانية ظهرا وزن ٥٩ كجم في منافسات السيدات و في الخامسة مساء يلعب وزن ٦٧ و ٧٣ كجم في منافسات الرجال.

وفي ثالث ايام البطولة تلعب أوزان ٦٤ و ٧١ و ٧٦ كجم وفي الثانية ظهرا منافسات الرجال في أوزان ٨١كجم و ٨٩ كجم وفي الخامسة مساء منافسات السيدات في أوزان ٨١ و ٨٧ و+٨٧ كجم .

وفي اخر ايام البطولة الاثنين المقبل تلعب أوزان ٩٦كجم و ١٠٢ كجم رجال، وفي الثانية ظهرا أوزان ١٠٩ كجم و +١٠٩كجم في منافسات الرجال وفي الخامسة مساء يقام حفل ختام البطولة ، وتغادر الافواج صباح الثلاثاء المقبل .