وزير البترول: نهدف لتحويل مصر إلى مركز إقليمي لتجارة الغاز .. فيديو

قال المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، أن أزمة الطاقة العالمية فرصة أمام مصر خاصة فى ظل وجود فائض من الغاز الطبيعى.

وأضاف الملا خلال حواره مع برنامج "البوصلة"، المذاع عبر قناة "صدى البلد" تقديم حنان موج، أنه يتم تصدير الفائض من الغاز مما يساهم فى زيادة العائد المادى، معقبا:"بنبيع الغاز للمصانع فى مصر بـ 5.75 وبيتصدر بـ 25 دولار للمليون وحدة حرارية".

مركز إقليمي لتجارة وتداول الغاز

وأكد وزير البترول، أن الهدف ليس تصدير الغاز فقط بل لتحويل مصر لمركز إقليمي لتجارة وتداول الغاز، لأن مصر الدولة الوحيدة فى الشرق المتوسط التى تمتلك البنية الأساسية لإسالة الغاز".

وأوضح وزير البترول، ليس محببا استخدام الغاز كوقود فقط بل استخدامه في الصناعات كقيمة مضافة، لكي يكون لدينا بدائل في أوقات الأزمات، وكي تستفيد مصر من كل الاتجاهات المتاحة، وتوجيهه ما يزيد عن احتياجات السوق المحلي وفقا لأعلى يحقق أعلى عائد لمصر".