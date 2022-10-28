غياب التنشئة السليمة.. خبير تربوى يعلق على بعض الظواهر الغريبة داخل الفصل

كشف الدكتور تامر شوقى الخبير التربوي أستاذ علم النفس التربوي بجامعة عين شمس ، عن أسباب عدم التزام الطلاب داخل الفصل و ظهور مخالفات كثيرة مؤخرا منها شرب السجائر داخل الفصل ، الاعتداء على المعلم وغيرها .

وقال الدكتور تامر شوقى خلال تصريح صدى البلد ، تعتبر ظاهرة تدخين طالب السجائر داخل الفصل هي إحدى الظواهر الغريبة في المجتمع المصري والتي تندرج تحت ما يسمى بمشكلات الطفولة والمراهقة حيث تتميز فترة المراهقة بمحاولة المراهق الاستقلال النسبي عن سلطة الكبار ممثلة في المعلمين والآباء .



و أضاف “ شوقى ” تنتج تلك الظاهرة عن بعض الأسباب مثل غياب التنشئة السليمة للطفل سواء في الاسرة او المدرسة و رغبة الطالب او المراهق في التقليد الأعمى لما يراه في الدراما او النت وتقمصه لدور هذا الممثل وبالاضافة إلى رغبة المراهق في التمرد من قيود الكبار من خلال اتباع السلوكيات التي يرفضونها مثل التدخين وميله إلى العناد .



وأشار إلى أن من ضمن الأسباب أيضا هو رغبة الطالب في إثبات ذاته وسط أقرانه من خلال القيام بمثل هذه السلوكيات المرفوضة، غياب القدوة والنموذج الصالح من حياة المراهق ، حب الظهور والرغبة في لفت الانتباه لدى المراهق ، الفراغ وعدم إشغال المراهق بالانشطة المفيدة .

