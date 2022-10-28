بعد الفوز بالسوبر.. أحمد موسى يوجه رسالة للأهلي وجماهيره

وجه الإعلامي أحمد موسى التهنئة للنادي الاهلي وجماهيره ومجلس ادارته برئاسة محمود الخطيب بعد الفوز على الزمالك والتتويج بلقب السوبر للمرة ال12 في تاريخه.

وكتب موسى عبر صفحته الرسمية (مبرووووووك لجمهور الاهلي العظيم في كل مكان … هذا هو الاهلي العملاق .. مباراة جميلة …هدفين جميلين ملعوبين في مرمي الزمالك … اهلي اهلي … نحن أبطال السوبر).

ويعد هذا اللقاء بين الاهلي والزمالك في السوبر هو رقم 8 وتفوق الاحمر في المواجهات برصيد 6 فوز مقابل فوزين للابيض.

وتوج فريق الأهلي بلقب السوبر المصري رقم 12 في تاريخه بعد تغلبه على الزمالك بهدفين دون رد في المباراة التي أقيمت في كأس السوبر المصري، على ملعب هزاع بن زايد بالإمارات.

أحرز هدف السوبر المصري الأول لاعب الأهلي البرازيلي برونو سافيو فى الدقيقة 38 وأضاف كريم فؤاد الهدف الثاني فى الوقت بدل الضائع من الشوط الثاني.