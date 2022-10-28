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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

حتى رجال الدين ماسلموش من لسانه|إعلامي يهاجم محمد رمضان (فيديو)

محمد رمضان
محمد رمضان

هاجم الإعلامي محمد موسى، الفنان محمد رمضان بعد تصريحاته الأخيرة، "الشيوخ بيتكلموا عني في الجوامع والمليونيرات بينزعجوا مني".

وقال موسى خلال تقديم برنامج "خط أحمر" على قناة الحدث اليوم، المليونيرات هيغيروا ولا هيتضايقوا منك ليه منافس مثلاً لهم في البيزنس ولا هما بينافسوك في الصابونة الدهب.

وتابع، يعني حتى رجال الدين ماسلموش من لسانه.. لحد هنا واستوب يا كابتن رمضان كلامك عن رجال الدين ده خط أحمر مش مسموح لك ولا لأي شخص تخطيه.. ولو الشيوخ اتكلموا عنك في الجوامع فكلامهم عنك خاص بالصورة السلبية اللي بتصدرها للمجتمع من خلال أعمالك واللي رسخت لمفهوم البلطجة .
 

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