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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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إبراهيم عيسى: المواطن يدرك حرج ودقة المشهد ولا يترجم ألمه بغضب

ابراهيم عيسى
ابراهيم عيسى

أكد الإعلامي ابراهيم عيسى، أن تأثيرات القرارات الاقتصادية الأخيرة على الحياة اليومية هو ما يشغل المواطن المصري الآن والمجتمع المصري لا يمكن تصور ترجمة قلقه المشوب بحالة من الإحباط أنه يترجمه لفعل غاضب ساخط.

وأوضح الإعلامي ابراهيم عيسى، في تعليق ببرنامج "حديث القاهرة"، على قناة القاهرة والناس، أن المواطن المصري يعرف أن المشهد في حالة من الحرج والدقة ولا يوجد بديل وأن الاقتصاد في أزمة وما يحدث هي حلول الأزمة الاقتصادية، قائلا: "مفيش بدائل والاقتصاد فى أزمة ودي حلول الأزمة والحلول".

وتابع: "المواطن المصري متألم ومنزعج وعنده رغبة في أن واقعة يتحسن ولكن لن يتحسن بالفوضى والتفلت والعصبية وده النضج الموجود عند المواطن، والأطراف السياسية أيضا مدركة أن في أزمة اقتصادية ونحن أمام لحظة اقتصادية صعبة نمر بها ووجهات نظر كلها صادقة ووطنية وصادرة من مدارس اقتصادية لها خبراتها".

إبراهيم عيسى حديث القاهرة القاهرة والناس المجتمع المصري قرارات الأزمة الاقتصادية

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