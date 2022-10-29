صور تقشعر لها الأبدان.. الحيوانات تأكل جثث جنود بالحرب الروسية الأوكرانية

وثقت مجموعة من الصور التي تقشعر لها الأبدان ونشرتها صحيفة الديلي ستار البريطانية، اليوم الجمعة، خنازير وقطط وكلاب تأكل جثث جنود بالحرب الروسية الأوكرانية.

قالت الصحيفة البريطانية إن قناة المقاتلين الأوكرانيين Cargo 200 عبر تطبيق Telegram نشرت مجموعة لصور مروعة تدعي فيها أن الخنازير تأكل جثة جندي روسي.

وأضافت الصحيفة البريطانية أن الصور الأخير تظهر حوالي 5 خنازير تحيط بجثة جندي متفحمة وملقاة على الأرض ثم يبدئن في الأكل منها.

وفي منتصف هذا الشهر، ظهرت في أحد مقاطع الفيديو أخذت منها صور مروعة قيام قطة لونها بين الأسود والأبيض بالقضم فيما يبدو أنه قدم جثة جندي مجهول.

وفي ذات السياق، أظهرت صور مأخوذة من مقطع آخر قيام كلبا أسود وبني اللون معا بالأكل في عنق جسد جندي آخر.

صور تقشعر لها الأبدان..خنازير وقطط وكلاب تأكل جثث جنود بالحرب الروسية الأوكرانية

تطورات في الحرب الروسية الأوكرانية

وكان من أبرز التعليقات على مقطع الفيديو الأخير المثير للجدل، قول أحد الأشخاص: «بشكل عام، يجب إبادة مثل هذه الكلاب، لقد ذاقت اللحم البشري، وبقائها حية ليس جيدا».

صور تقشعر لها الأبدان..خنازير وقطط وكلاب تأكل جثث جنود بالحرب الروسية الأوكرانية

وتشير كلمة «كارجو 200» العسكرية إلى جثث الجنود الموجودة في التوابيت المبطنة بالزنك للنقل الجوي.

صور تقشعر لها الأبدان..خنازير وقطط وكلاب تأكل جثث جنود بالحرب الروسية الأوكرانية

وCargo 200 كلمة سر عسكرية استخدمت في الاتحاد السوفيتي ودول ما بعد الاتحاد السوفيتي للإشارة إلى نقل القتلى العسكريين.