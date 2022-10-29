حبس عصابة انتش وإجري لسرقة الهواتف من المواطنين بالقاهرة

قررت نيابة الشرابية الجزئية، حبس شخصين، 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامهم بسرقة الهواتف المحمولة من المواطنين بأسلوب الخطف بدائرة القسم.

وكلفت النيابة رجال المباحث بالتحري عن الواقعة ونشاط المتهمين وإعداد تقرير مفصل بذلك.

وكان قد نجح رجال الأمن من ضبط شخصين بالقاهرة لقيامهما بسرقة الهواتف المحمولة من المواطنين بأسلوب "الخطف".

تبلغ لقسم شرطة الشرابية بمديرية أمن القاهرة من أحد الأشخاص - مقيم بمحافظة الجيزة قرر بأنه حال سيره مستقل إحدى السيارات بدائرة القسم فوجىء بقيام شخصين يستقلان دراجة نارية بدون لوحات معدنية قاما بخطف هاتفه المحمول ولاذا بالفرار.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات ومن خلال الإستعانة بالتقنيات الفنية الحديثة أمكن تحديد مرتكبا الواقعة وتبين أنهما شخصين – لأحدهما معلومات جنائية ، مقيمان بنطاق محافظتى القاهرة، والقليوبية.

أمكن ضبط المتهمين، حال استقلالهما الدراجة النارية المستخدمة فى إرتكاب الواقعة وتبين أنها ملك لأحدهما وبحوزتهما 3 هواتف محمولة "أحدهم خاص بالمجنى عليه".

وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة بأسلوب "الخطف" بإستخدام الدراجة النارية المضبوطة بحوزتهما تم إتخاذ الإجراءات القانونية.