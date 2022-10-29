هل يجوز للمنتقبة كشف وجهها أمام خطيبها؟.. آراء الفقهاء

هل يجوز للمنتقبة كشف وجهها أمام خطيبها؟ عن هذه المسألة أجاب الدكتور مختار مرزوق عبدالرحيم، العميد السابق لكلية أصول الدين جامعة الأزهر فرع أسيوط، حيث جاءه استفسار عن جواز كشف المرأة وجهها وكفيها أمام خطيبها علما أنها منتقبة.

هل يجوز للمنتقبة كشف وجهها أمام خطيبها؟

وقال الدكتور مختار مرزوق عبدالرحيم ، العميد السابق لكلية أصول الدين جامعة الأزهر فرع أسيوط، إنه ليس هناك مانع شرعي من كشف المرأة الوجه والكفين، وفتوى دار الإفتاء المصرية في ذلك أن الواجب على المرأة هو الحجاب وليس النقاب.

وذكر عميد أصول الدين السابق، أن هذا هو رأي الحنفية والشافعية والمالكية ، وأن وجوب النقاب هو رأي الحنابلة.

وتابع: وعلى ذلك فمن العبارت القيمة للشيخ الشعراوي رحمه الله تعالى : النقاب لا مفروض ولا مرفوض، هذا ومن أراد الزيادة فليراجع الفتاوى على هذه الصفحة العامة ولينشرها.

تنبيه للدعاة



ونبه مختار مرزوق عبد الرحيم، الدعاة إذا أرادوا الكتابة على مواقع التواصل الإجتماعي، أن يلتزموا بالإنصاف وذلك بعرض آراء المذاهب الأربعة في المسائل التي اختلف فيها الفقهاء، ثم يرحج من أراد أن يرجح ما يراه.



ونوه عن التنبيه الثاني، أن نشر هذه الفتوى المختلف في حكمها، يكون من باب الرد على أصحاب المذهب الواحد حتى يعلم الناس أنها مسألة اختلف فيها الفقهاء .