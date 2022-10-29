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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

برج الجوزاء.. حظك اليوم السبت 29 أكتوبر 2022.. يوم جيد عاطفيا

برج الجوزاء
برج الجوزاء

تشير توقعات برج الجوزاء اليوم، إلى أن اموالك مستقرة اليوم ولقد تمكنت مؤخرًا من توفير قدر كبير من المال ولكن حقق أقصى استفادة من البيئة الخارجية.

وإليك توقعات برج الجوزاء اليوم السبت 29 أكتوبر 2022 على الصعيد المهني والصحي والعاطفي.

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 برج الجوزاء وحظك اليوم السبت 29 أكتوبر 2022

 ينبغي عليك الاستيقاظ الساعة 6 صباحا والاستعداد للجري حيث يحتاج جسمك إلى الإحساس والحرارة اللذين يمكن اكتسابهما بعد جلسة تدريب العضلات.

 حقق أقصى استفادة من المحيطين بك و اموالك مستقرة اليوم ولقد تمكنت مؤخرًا من توفير قدر كبير من المال وستتمكن من اكتساب منظور جديد للحياة وسيأخذك إلى أرض خيالية مليئة بالحياة تبعث  الأمل والحيوية ويزيد إبداعك

توقعات برج الجوزاء صحيا 

أنت في حالة جيدة اليوم ويمكن للمشي أو الجري في الصباح الباكر أن ينعشك طوال اليوم لذا احرق تلك الدهون وقوى العضلات

توقعات برج الجوزاء مهنيا 

قد تكون ساعات العمل مملة لذا استكشف الأماكن المجاورة خلال استراحات الغداء وحاول كسر الروتين بأى شئ تحبه مهما كان بسيط ه

توقعات برج الجوزاء عاطفيا 

 يوم جيد لمواليد برج الجوزاء مع شركائهم لذا احرص على اغتنام الفرصة واذا كانت هناك جمود فىعلاقتك بعائلتك فحاول كسره اليوم

توقعات برج الجوزاء خلال الأيام المقبلة 

ستتحسن أحوالك المالية خلال الفترة المقبلة وستتضح لك الرؤية فيما يتعلق بالعلاقة العاطفية مع الزوج.

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