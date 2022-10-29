5 صور صادمة تكشف الفرق بين الفوتوشوب وحقيقة هيفاء وهبي

تداول نشطاء موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، صورة للفنانة اللبنانية هيفاء وهبي ، خلال تواجدها مع سالم الهندي مدير شركة روتانا للصوتيات والمرئيات، بمقر حفلها بمسرح محمد عبده أرينا، ضمن فعاليات موسم الرياض بالمملكة العربية السعودية.

وظهرت هيفاء وهبي، في الصور بدون فلتر او تظبيط للصورة وهو ما كشف عن تجاعيد فى وجهها و عدم نضارة بشرتها كما تطل على جمهورها دائما ، وهو ما استغربه رواد السوشيال ميديا معلقين:" هى دي الحقيقة من غير فوتوشوب".

وفى هذا التقرير نعرض لكم الصور الحقيقة من غير ايديت و الصور بالفوتوشوب..

وتألقت هيفاء وهبى مرتدية فستان لامع باللون الأسود محتشم احتراماً لتواجدها فى المملكة العربية السعودية، ومن الماحية الجمالية وضعت بعض مساحيق المكياج بلمسات البسيطة من الألوان الفاتحة، وتركت شعرها منسدلاً على كتافيها .

وأعلنت روتانا عن طرح تذاكر حفل إليسا وهيفاء وهبي، الليلة الخميس 20 أكتوبر، في تمام الساعة السابعة مساءا بتوقيت السعودية.