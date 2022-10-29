حب يهنئ رئيس الوزراء رسم اللي قبله.. نحات يخطئ شكل ريشي سوناك

أقام النحات الهندي «باتنايك» الذي سجل الرقم القياسي في موسوعة جينيس لأطول قلعة رملية في العالم، تمثالًا ضخمًا يحمل صورة رئيس الوزراء البريطاني الجديد «ريشي سوناك» لكن خطأه في التصوير كان غريبًا، فقد رسم شخصًا آخر.

نحت الفنان الهندي تمثال رئيس الوزراء البريطاني على شاطئ بوري في ولاية أوديشا الهندية في 25 أكتوبر الماضي، بعد يوم من صعود ريشي سوناك إلى أعلى منصب في داونينج ستريت.

بلير بدلًا من سوناك

لكن رواد مواقع التواصل الاجتماعي انتقدوا تمثاله وأكدوا أنه يشبه رئيس الوزراء الأسبق «توني بلير» وليس «ريشي سوناك».

رد باتنايك على المنتقدين من خلال صحيفة إندبندنت، حيث قال بأنه تعرض للصدمة عندما رأى تعليقات من أشخاص وجدوا الصورة مشابهة لسياسي بريطاني آخر لأن نيته الوحيدة كانت نحت تمثال لـ رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك.

وأضاف باتنايك: "كانت نيتي الوحيدة هي جذب انتباه السيد سوناك لتهنئته"، "لقد كانت لحظة فخر بالنسبة لي أن أشهد اللحظة التاريخية لرجل من أصل هندي أصبح رئيسًا لوزراء المملكة المتحدة مثل العديد من الهنود."

وأوضح قائلاً: "لقد حاولت بأقصى قدرتي أن أصنع منحوتة للسيد سوناك، لكن لا يوجد أي ضمان على الإطلاق لمدى تطابق فن الرمل مع الصورة الأصلية لأن الرمال لا تحتوي على أي رسم بياني"، لذا بدت الصورة شبيهة لـ توني بلير.