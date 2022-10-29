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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بفستان ذهبي.. سلمى أبو ضيف تخطف انظار جمهورها عبر إنستجرام

صدى البلد

حرصت الفنانة سلمى أبو ضيف، علي مشاركة جمهورها صورة جديدة عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

وخطفت سلمى أبو ضيف أنظار جمهورها بأطلالة ناعمة مرتدية فستان لامع باللون الذهبي ، مما حازت علي اعجاب متابعيها.

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بفستان أنيق.. سلمى أبو ضيف تخطف الأنظار في أحدث ظهور

وتشارك سلمى أبو ضيف بطولة مسلسل مع النجوم باسل خياط، وريهام عبد الغفور، وباسم سمرة، وآدم الشرقاوي، ومحمد علاء، وتامر نبيل، والمسلسل من تأليف محمد المصري وإخراج السدير مسعود.

وتستمر في تقديم أدوار مميزة ومتنوعة هذا العام، بعد أن نجحت في خطف الأنظار في موسم رمضان 2022 بتقديم ثلاث شخصيات مختلفة، حيث شاركت كضيفة شرف في مسلسلي “الاختيار 3” و"سوتس بالعربي"، كما قدمت شخصية ولاء في مسلسل “راجعين يا هوى”، والتي حازت على اهتمام وتعاطف الجمهور.

 

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