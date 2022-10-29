قبلة من شخصين تضع رئيسة وزراء إيطاليا في موقف محرج.. شاهد

تصدر مواقع التواصل الإجتماعي صورا غريبة تظهر فيها رئيسة وزراء إيطاليا في حالة صدمة، بعدما قبلها شخصين في آن واحد، مما وضعها في موقف محرج.

كانت رئيس وزراء إيطاليا قد تعرضت“جورجيا ميلوني” لهذا الموقف المحرج، خلال وجودها في مجلس النواب.

موقف محرج لرئيسة وزراء إيطاليا

ووفقا لموقع “روسيا اليوم” وجدت لزعيمة الجديدة لليمين في إيطاليا، نفسها في موقف محرج بعدما قبلها نائبين في نفس الوقت.

وثقت كاميرات المراقبة هذه اللحظة وسرعان ما تراجعت وبدا على وجهها علامات الدهشة، وذلك بعد التصويت على الثقة بحكومتها في مجلس الشيوخ.

تصدرت هذه اللقطة مواقع التواصل الإجتماعي، وكان قد منح مجلس الشيوخ الإيطالي الثقة لحكومة جورجيا ميلوني، في آخر تصويت على الثقة.

وحصلت رئيسة الوزراء وحكومتها على الغالبية المطلقة، والثلاثاء صوتت غرفة النواب لصالح تحالف الحكومة التي تمثل الجناح اليمني.