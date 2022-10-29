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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

حالة نشاط فني.. دارين حداد تبدأ تصوير جروب الماميز وتنتظر عرض اتزان

دارين حداد
دارين حداد

تعيش الفنانة دارين حداد حالة من النشاط الفني حيث تتواجد هذا العام في ثلاث أعمال دفعة واحدة، حيث تنتظر عرض مسلسل "أتزان" على منصة "ووتش أت"، وهو  يعتمد على البطولة الشبابية حيث يضم في قائمة أبطاله ركين سعد، صدقي صخر  نبيل عيسى، صفاء الطوخي، دارين حداد، هاجر السراج، ثراء جبيل، حسن مالك، زينب غريب، مروان يونس، عمر شرقي، كمال الدبكي والطفل سليم، وتأليف سيد عمر وتسبيح ماهر ومن إخراج شادي عبد السلام. 

وتدور أحداث مسلسل اتزان حول عائلة سالم والتي يختل اتزانها بعد فتح وصيته، فيحاول كل أفراد الأسرة السيطرة على النصيب الأكبر من الإرث.

 

أعمال دارين حداد

أما على قناة "سيس بي سي" فيعرض للفنانة دارين حداد، مسلسل "الضاحك الباكي"، والذي تجسد من خلاله دور "فكتورين"، وهو سيناريو وحوار محمد الغيطى وإخراج محمد فاضل وبطولة عمرو عبد الجليل في دور نجيب الريحاني، ومصطفى شوقي دور سيد درويش، وفردوس عبدالحميد والدة نجب الريحاني، رزان مغربى فى دور بديعة مصابني، وهاجر الشرنوبى وعدد آخر من الفنانين.

 

دارين حداد تبدأ تصوير جروب الماميز

وعلى صعيد السينما: فقد تعاقدت مؤخرًا دارين حداد على المشاركة في بطولة فيلم  "جروب الماميز"، والذي يشارك في بطولته كل من روبى، يسرا اللوزي، محمد ثروت، محمود حافظ وعدد آخر من الفنانين والعمل وتأليف غادة عبد العال وإيهاب بليبل وإخراج عمرو صلاح وتدور أحداثه في إطار اجتماعي لايت.

دارين حداد الفنانة دارين حداد أعمال دارين حداد جروب الماميز اتزان مسلسل اتزان

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