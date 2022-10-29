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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

فرقة Red Hot Chili Peppers تطرح ثاني ألبوم لها خلال عام

فرقة الروك الأمريكية
فرقة الروك الأمريكية Red Hot Chili Peppers

أصدرت فرقة الروك الأمريكية Red Hot Chili Peppers ألبومها الغنائي الجديد بالتعاون مع وارنر ميوزك بعنوان Return of the Dream Canteen ، وقد أعلنت الفرقة عن الألبوم بشكل مفاجئ من خلال حفلها الأخير الذي أقيم في ملعب إمباور فيلد بالتزامن مع جولتها الموسيقية في أمريكا الشمالية.

 

ألبوم فرقة الروك الأمريكية Red Hot Chili Peppers

يعتبر هذا الألبوم ثاني إصدارات فرقة الروك الأمريكية Red Hot Chili Peppers، خلال العام 2022 بعد ألبوم Unlimited Love الذي صدر في شهر ابريل وحقق نجاحاً كبيراً. ليأتي الألبوم الثاني الذي أنتجه ريك روبن ، ليعزز نجاحها كفرقة غنائية ابداعية ، كسبت الجماهير من كل الأجيال، ويظهر ذلك بوضوح من خلال احياء مجموعة من الحفلات الغنائية كاملة العدد في المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي .

ويقول أعضاء فرقة الروك الأمريكية Red Hot Chili Peppers، عن هذا الألبوم: "ذهبنا بعيداً بحثاً عن أنفسنا كفرقة غنائية ، من أجل المتعة فقط، قمنا بإعادة تقديم بعض الأغاني القديمة، لم يمض وقت طويل حتى بدأنا بتقديم أغانٍ جديدة ، الكثير من الحالات الإنسانية صادفتنا مئات المرات على طول الطريق دفعتنا لتقديم هذا العمل، وبمجرد أن وجدنا أفكار جديدة في الصوت والرؤية قدمناها للجمهور، وبعدها واصلنا التنقيب عن أغانٍ جديدة، لم يكن لدينا سبب للتوقف عن الكتابة وتقديم الموسيقى ، شعرنا وكأننا في حلم، نعم لقد تم إصدار ألبومين متتاليين، والثاني له معنى مثل الأول وأكثر لأنه مصنوع من صميم قلوبنا".

 

نشاطات فرقة الروك الأمريكية Red Hot Chili Peppers

وأحيت Red Hot Chili Peppers في جولتها الغنائية الأخيرة مجموعة من الحفلات الضخمة منها في كاليفورنيا ، لوس أنجلوس، ثم في شيكاغو وتورنتو والمزيد قبل اختتام جولة أمريكا الشمالية في أرلينغتون، تكساس .

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