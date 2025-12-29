قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
بعد مزاعم بوقوع هجوم على مقر إقامته.. ترامب يجري محادثة هاتفية مع بوتين
30 دقيقة .. حسام عبدالمجيد يهدر هدفا محققا أمام أنجولا
وظائف خالية بوزارة النقل.. قدم الآن
ننشر الصور الأولى للأسرة المتوفاة في المنيا وجهات التحقيق تطلب تحريات المباحث
نيفين مختار: بداية العام بالقرآن والدعاء تصنع فرقا في بركة الأيام
أمم إفريقيا .. أنجولا يهدد مرمى منتخب مصر فى أول ربع ساعة
موعد صرف معاش تكافل وكرامة يناير 2026 وطرق الاستعلام الرسمية
القبض على 6 طلاب تشاجروا بسلاح أبيض بالشرقية
برلماني: مصر تقود جهود مضنية لتحقيق الأمن والاستقرار بمنطقة الشرق الأوسط
زيلينسكي ينفي قيام أوكرانيا بمحاولة استهداف مقر إقامة بوتين في نوفجورود
دبي تستضيف حفل جوائز الفيفا للأفضل العام المقبل
موعد صرف معاشات يناير 2026 رسميا لـ 11.5 مليون مستفيد وطرق الحساب
مدرب تونس: سنواجه تنزانيا من أجل الفوز وليس التعادل

تونس
تونس
مجدي سلامة

قال سامي الطرابلسي مدرب منتخب تونس إن هدفه الفوز على تنزانيا في الجولة الأخيرة للمجموعة الثالثة في كأس الأمم الأفريقية لكرة القدم غدا الثلاثاء، وشدد أنه لن يلعب للتعادل الذي يضمن له التأهل لدور الستة عشر للبطولة التي يستضيفها المغرب.

وتحتل تونس المركز الثاني في المجموعة الثالثة متأخرة بفارق ثلاث نقاط عن نيجيريا التي تأهلت بالفعل، لكن فريق الطرابلسي بحاجة للتعادل على الأقل لمرافقة نيجيريا إلى دور الستة عشر.

وتلتقي نيجيريا في نفس التوقيت مع أوغندا التي تملك نقطة واحدة فقط مثل تنزانيا.

وقال الطرابلسي في مؤتمر صحفي اليوم الاثنين "مباراة تنزانيا لها أهمية قصوى لحسم التأهل. كل المنتخبات المشاركة في البطولة تحظى باحترام كبير ولا يمكن التهاون مع أي منافس. لن تكون مواجهة سهلة، لكن هدفنا الفوز وليس التعادل".

وفي رده على سؤال بشأن أسباب الخسارة 3-2 أمام نيجيريا في الجولة الثانية يوم السبت الماضي، قال الطرابلسي "بعد المباراة اجتمعنا مع اللاعبين وأكدنا تجاوز مباراة نيجيريا بسلبياتها وإيجابيتها والدخول مباشرة في الاستعداد ذهنيا لمباراة تنزانيا.

"في مباراة نيجيريا إذا خسرنا أكثر من 80 بالمئة من الثنائيات لا نستطيع الحديث وقتها عن الخطة التكتيكية وهذا ما رجح كفة المنافس".

وشدد المدرب التونسي (57 عاما) على أن الإعداد لمواجهة تنزانيا انطلق من التركيز في آخر 20 دقيقة أمام نيجيريا والعودة من هزيمة ثقيلة 3-صفر لتقليص الفارق إلى 3-2 والاقتراب من التعادل.

واعتبر أن ردة الفعل هذه أثبتت أن المنتخب قادر على تقديم أداء جيد وتحقيق نتيجة إيجابية.

وحول حملة الانتقادات التي طالته عقب الهزيمة من نيجيريا، قال الطرابلسي "لا نملك الوقت لمثل هذه الانتقادات ونحن على يقين بأن الجميع يعمل بجدية ويقوم بمهامه على أكمل وجه ومثل هذه الانتقادات لا تعنيني في الوقت الراهن لأن تركيزي منصب على المباراة المقبلة".

وانتقد الطرابلسي هذه الانتقادات الموجهة له كمدرب، مشيرا إلى أنه في حالة الانتصار يتقاسم الإشادة اللاعبون وكافة أعضاء الجهاز الفني وفي حالة الخسارة يتحمل المدرب كل المسؤولية وحده.

وعن دفعه بسيباستيان تونكتي في الدقائق الأخيرة أمام نيجيريا، قال الطرابلسي إنه منذ توليه المسؤولية حاول الدفع بكل لاعب قادر على تقديم الإضافة. وأوضح "كافة اللاعبين الشبان فخر لنا وسيكون لكل منهم مكانه في المنتخب الوطني".

