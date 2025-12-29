مدرب تونس: سنواجه تنزانيا من أجل الفوز وليس التعادل

قال سامي الطرابلسي مدرب منتخب تونس إن هدفه الفوز على تنزانيا في الجولة الأخيرة للمجموعة الثالثة في كأس الأمم الأفريقية لكرة القدم غدا الثلاثاء، وشدد أنه لن يلعب للتعادل الذي يضمن له التأهل لدور الستة عشر للبطولة التي يستضيفها المغرب.

وتحتل تونس المركز الثاني في المجموعة الثالثة متأخرة بفارق ثلاث نقاط عن نيجيريا التي تأهلت بالفعل، لكن فريق الطرابلسي بحاجة للتعادل على الأقل لمرافقة نيجيريا إلى دور الستة عشر.

وتلتقي نيجيريا في نفس التوقيت مع أوغندا التي تملك نقطة واحدة فقط مثل تنزانيا.

وقال الطرابلسي في مؤتمر صحفي اليوم الاثنين "مباراة تنزانيا لها أهمية قصوى لحسم التأهل. كل المنتخبات المشاركة في البطولة تحظى باحترام كبير ولا يمكن التهاون مع أي منافس. لن تكون مواجهة سهلة، لكن هدفنا الفوز وليس التعادل".

وفي رده على سؤال بشأن أسباب الخسارة 3-2 أمام نيجيريا في الجولة الثانية يوم السبت الماضي، قال الطرابلسي "بعد المباراة اجتمعنا مع اللاعبين وأكدنا تجاوز مباراة نيجيريا بسلبياتها وإيجابيتها والدخول مباشرة في الاستعداد ذهنيا لمباراة تنزانيا.

"في مباراة نيجيريا إذا خسرنا أكثر من 80 بالمئة من الثنائيات لا نستطيع الحديث وقتها عن الخطة التكتيكية وهذا ما رجح كفة المنافس".

وشدد المدرب التونسي (57 عاما) على أن الإعداد لمواجهة تنزانيا انطلق من التركيز في آخر 20 دقيقة أمام نيجيريا والعودة من هزيمة ثقيلة 3-صفر لتقليص الفارق إلى 3-2 والاقتراب من التعادل.

واعتبر أن ردة الفعل هذه أثبتت أن المنتخب قادر على تقديم أداء جيد وتحقيق نتيجة إيجابية.

وحول حملة الانتقادات التي طالته عقب الهزيمة من نيجيريا، قال الطرابلسي "لا نملك الوقت لمثل هذه الانتقادات ونحن على يقين بأن الجميع يعمل بجدية ويقوم بمهامه على أكمل وجه ومثل هذه الانتقادات لا تعنيني في الوقت الراهن لأن تركيزي منصب على المباراة المقبلة".

وانتقد الطرابلسي هذه الانتقادات الموجهة له كمدرب، مشيرا إلى أنه في حالة الانتصار يتقاسم الإشادة اللاعبون وكافة أعضاء الجهاز الفني وفي حالة الخسارة يتحمل المدرب كل المسؤولية وحده.

وعن دفعه بسيباستيان تونكتي في الدقائق الأخيرة أمام نيجيريا، قال الطرابلسي إنه منذ توليه المسؤولية حاول الدفع بكل لاعب قادر على تقديم الإضافة. وأوضح "كافة اللاعبين الشبان فخر لنا وسيكون لكل منهم مكانه في المنتخب الوطني".