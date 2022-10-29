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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

بدعوي تصميم ستائر لشقته.. استدراج شخص وإكراهه على توقيع إيصالات أمانة بالقطامية

المتهم
المتهم

ضبط رجال المباحث أحد الأشخاص لإحتجازه آخر وإكراهه على توقيع إيصالات أمانة بالقاهرة وتولت النيابة التحقيق .

تبلغ لقسم شرطة القطامية بمديرية أمن القاهرة من أحد الأشخاص - مقيم بمحافظة الشرقية قرر بتضرره من آخر لقيامه بإستدراجه للشقة محل سكنه بدائرة القسم بدعوى تصميم ستائر للشقة سكنه.

وفور وصوله فوجئ بقيامه بإحتجازه وإكراهه على توقيع عدد 2 إيصال أمانة ، والإستيلاء منه على مبلغ مالى تحت تهديد سلاح أبيض "مطواه" ،ثم  قام بإطلاق سراحه وعلل قيامه بذلك لوجود خلافات مالية بين المجنى عليه وإحدى السيدات متواجدة خارج البلاد وبإجراء التحريات وجمع المعلومات تبين صحة الواقعة ، أمكن ضبط المتهم.

المتهم 

وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة بتحريض من السيدة بسبب خلافات مالية بين الأخيرة والمجنى عليه لقيامه بتصميم وتركيب ستائر بمحل سكنها وإنها قامت بمطالبته برد مبلغ مالى كعربون ، وفك الستائر الذى قام بتركيبها لعدم تطابقها للمواصفات المتفق عليها .

وتم بإرشاد المتهم ضبط عدد (2) إيصال أمانة مزيلين بتوقيع المجنى عليه ، وكذا المبلغ المالى المستولى عليه ، وأفاد بتخلصه من السلاح الأبيض فتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

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