ما هي ظاهرة الخلايا الرعدية التي تحذر منها الأرصاد الجوية؟

عادة ما يحذر خبراء الأرصاد الجوية من وجود الخلايا الرعدية مع تقلبات الجو التي تشهدها البلاد في فصلي الخريف والشتاء، والتي قد تتسبب في بعض الأوقات في تعطيل روتين الحياة اليومية في مصر، وتؤثر سلبًا على السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري مع سقوط أمطار.

كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن احتمالية سقوط أمطار على عدة مناطق متفرقة في مصر، قد تصل إلى القاهرة ويتخللها بعض الخلايات الرعدية الخفيفة على العريش، فما هي الخلايا الرعدية التي تحذر منها الأرصاد.

ما هي الخلايا الرعدية الممطرة؟

تعتبر الخلايا الرغدية منخفض جوي، يرتكز في البحر المتوسط، ويصاحبه منخفض جوي آخر في طبقات الجو العليا، ما يُسبب فروق كبيرة في درجات الحرارة، ما بين السطح وطبقات الجو العليا، وبالتالي يساعد هذا الأمر في تكوين فارق في درجات الحرارة أكثر من 40 درجة مئوية.

يخلق الفارق في درجات الحرارة الحادث بسبب الخلايا الرعدية حالة من عدم الاستقرار تؤدي إلى تكون السحب الرعدية ويصاحبها سقوط أمطار وومضات البرق وأصوات الرعد، إلى جانب تكون تيارات الهواء الهابطة، وتحول الرياح إلى سرعة كبيرة وعالية ينتج عنها عواصف ترابية.

أماكن سقوط الأمطار المتوقعة اليوم

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يكون هناك فرص لسقوط الامطار على مناطق من السواحل الشمالية الشرقية ومناطق من شمال ووسط سيناء ومدن القناة وشمال الدلتا وبعض السواحل الشمالية الغربية، قد تصل إلى القاهرة، ويتخللها بعض الخلايا الرعدية الخفيفة على الشمال الشرقي «العريش».

حالة الطقس اليوم السبت

من المتوقع أن يسود، اليوم السبت، طقس مائل للحرارة نهارًا على الوجه البحري والقاهرة وشمال السواحل الشمالية، حار على جنوب الصعيد وسيناء، ويسود طقس معتدل ليلاً مائل للبرودة في آخر الليل على جميع الأنحاء.

توقعت هيئة الأرصاد الجوية وجود فرص لتكون الشبورة المائية في الصباح الباكر على الطرق الرئيسية للقاهرة الكبرى ومدن القناة ووسط سيناء والسواحل الشمالية.

درجات الحرارة المتوقعة اليوم

العظمى الصغرى

القاهرة 27 20

الإسكندرية 26 20

الإسماعيلية 27 20

الدقهلية 28 19

الغردقة 31 22

المنيا 28 18

قنا 30 19

أسوان 33 19

سوهاج 29 18