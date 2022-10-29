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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

جامعة جنوب الوادى تختتم فعاليات الندوات التوعوية بمخاطر الإدمان و التعاطى

ندوات المخدرات
ندوات المخدرات

 

اختتمت جامعة جنوب الوادى، فعاليات الندوات التوعوية بمخاطر الإدمان و التعاطي، بندوة بكلية الطب، بحضور الدكتور علي عبد الرحمن غويل، عميد كلية الطب، و الدكتور عبد الناصر عبد الجابر، وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، تحت رعاية الدكتور يوسف غرباوى، رئيس جامعة جنوب الوادى، و بالتعاون مع صندوق مكافحة وعلاج الإدمان و التعاطى.


   
تناولت الندوة التى حاضر فيها محمود أحمد عبدالعال، أخصائى الطب النفسى و علاج  الإدمان، و محمود ياسين، ممثل صندوق مكافحة و علاج الإدمان و التعاطي بمحافظة قنا ، أنواع المخدرات و الآثار السلبية للتعاطى و التأثيرات الناتجة عن الإدمان نفسياً و عصبياً و مضاعفات الإدمان.

 

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كما تناولت الندوة الخدمات التى يقدمها الخط الساخن لصندوق مكافحة و علاج الإدمان و التعاطى و خدمات مركز العزيمة لعلاج الإدمان بمحافظة قنا.

 

وكانت كليات جامعة جنوب الوادى، نظمت عدد من ندوات مكافحة وعلاج الإدمان و التعاطى، على مدار الفترة الماضية، لتوعية الطلاب بمخاطر المخدرات.

 

كما نظم قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة معسكر توعوى، داخل الحرم الجامعي بقنا فى الفترة من 1 الى 5 أكتوبر 2022 و تزامناً مع معسكر استقبال الطلاب الجدد، قام فيه متطوعون من صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى، بتوعية الطلاب بأضرار المخدرات و الإدمان والتعاطي وطرق الوقاية من الوقوع فى براثن المخدرات، و العلاج للحالات المصابة وطرق التواصل مع الصندوق من خلال الخط الساخن.

 

ندوات المخدرات

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جامعه جامعة جنوب الوادي مخاطر الإدمان ندوات التوعية المخدرات قنا

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