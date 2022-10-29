بالصور .. نموذج محاكاة جلسة برلمانية لأعضاء برلمان الشباب والطلائع بالطور

نفذت اداره البرلمان و التعليم المدني بمديرية الشباب و الرياضة، نموذج محاكاة جلسة برلمانية لأعضاء برلمان الشباب و الطلائع بمركزي شباب ( الطور و الساحل) ، لتدريبهم على استخدام أدوات الرقابة البرلمانية، بحضور أحمد عبد العزيز وكيل المديرية و مدير ادارة البرلمان و التعليم المدني و مسؤولي برلمان الشباب والطلائع بالمديرية و مشرفي البرلمان بالمراكز .

بدأت الجلسة بتلاوة جدول الأعمال، وتقديم طلبات الإحاطة وطرح الأسئلة و معرفه الاعضاء المعتذرين من أعضاء البرلمان ، فى البداية قدمت ثلاث طلبات إحاطة بشأن سوء الخدمة الطبية بالمستشفيات و الوحدات الصحية نتيجة نقص وتهتلك المنشأة الطبية و عدم وجود مستشفي منذ اكثر من عام .

وتقدم أيضاً الأعضاء بطلبين إحاطة بخصوص عدم استغلال الاراضي للأستصلاح الزراعي و كثره ظاهرة انتشار الكلاب الضالة بالشوارع، ودور الأعضاء للحد من مشكلة التغيرات المناخية وتفعيل الرقابة على مشكلة قله زراعه الاشجار بالمدينة.

كما تم تقديم أسئلة برلمانية من الاعضاء هاجر محمد بخصوص تأخير الحكومة بتركيب شبكه المرافق العامة في بعض مناطق طور سيناء ، العضو لمار محمد بخصوص وقف العمل بمنطقه حمام موسي و عدم استغلالها العضو حنين صلاح بخصوص عن كثره الأعمدة و قله الانارة في الشوارع و زياده معدل الحوادث ، العضو نداء احمد بخصوص عدم تأهيل المعلمين لتدريس والتعليم في مدارس التمريض وعدم الاهتمام بطلبه التمريض بمدارس طور سيناء ، العضو نداء احمد بخصوص قله الاهتمام بتنظيف الأماكن العامة وبالتالي زياده انتشار الأمراض بسبب تراكم القمامة ، العضو ملك متولي قله فرص العمل للشباب و عن استغلال الشباب في المشاريع الصغيرة .

و في كلمته أكد احمد عبد العزيز وكيل المديرية علي دعم المديرية لبناء جيل لديه القدرة على القيادة والتمكن من استخدام الأدوات البرلمانية الصحيحة، بناء على تدريب ووعى ليصبحوا سفراء التنوير، أصحاب دور مستقبلي فى الحياة السياسية بناء على علم وإدراك، يبنى من الآن، وأشار إلى أهمية مشاركتهم تلك الجلسات كنموذج للحياة النيابية، وصقل خبراتهم وقدرتهم على نقل نبض الشارع و تقديم صورة كاملة عنه للتنفيذين لخدمة مجتمعهم .

يأتي ذلك تحت رعايه اللواء خالد فوده محافظ جنوب سيناء والدكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضة و توجيهات محمد فتحي توفيق وكيل الوزارة.