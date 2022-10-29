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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

أرعبت العالم.. شبيهة أنجلينا جولي تكشف عن وجهها الحقيقي.. فيديو

سحر طبر
سحر طبر

عرضت قناة العربية تقريرا بعنوان "أرعبت العالم بـ"الوجه الزومبي".. "أنجلينا جولي الإيرانية" تكشف وجهها الحقيقي وتعلن السر".

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وقال التقرير أن الايرانية سحر طبر شبيهة أنجلينا جولي التي أرعبت العالم بوجه "الزومبي" تخرج من السجن مؤخرا بعدما أمضت فيه 14 شهرا رغم أنه حكم عليها بالسجن لـ 10 سنوات بتهمة "التجديف وإهانة الحجاب" .

 

وتابع التقرير ان الايرانية سحر طبر البالغة من العمر 21 عاما التى ظهرت بوجه طبيعي لا يشبه صورها المخفية فى مقابلة بقناة إيرانية قبل عامين، وكشفت عن سر "وجه الزومبي" وما قيل عن خضوعها لـ 50 عملية جراحية حتي تكون نسخة من أنجلينا جولي، قائلة إنها مجرد تعديلات بالفوتوشوب فقط.

انجلينا جولى ايران قناة العربية الفوتوشوب عملية جراحية

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